14 грудня 2024 року: мучеників Аполлонія, Феотиха та Аріана — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти, а також гуляти після заходу сонця.

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Що сталося 14 грудня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Аполлонія, Феотиха і Аріана. Вони мешкали в Єгипті і стали жертвами через свою віру в період правління імператора Діоклетіана. У той час християн піддавали масовим гонінням. Аполлоній, який займався читанням священних текстів, тривалий час переховувався. Через страх перед тортурами він вирішив заплатити язичнику Филимону, щоб той прикинувся Аполлонієм і приніс жертви ідолам. Але на Филимона зійшло осяяння Боже і він увірував у Христа.

Що не можна робити 14 грудня:

їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;

гуляти після заходу сонця;

брати в руки віник.

Народні повір'я та прикмети:

тепло — літо теж буде теплим;

вітер дме в один бік, але хмари пливуть в інший — до похмурої та сніжної погоди;

мінлива погода — чекайте відлиги;

вночі іній — до снігопаду вдень.

День ангела святкують:

Аполлон, Зосима, Іларіон, Іпатій, Левко, Леонід і Филимон.

Народилися 14 грудня:

1503 рік — Нострадамус(Мішель де Нотрдам; пом. 1566), французький лікар, алхімік, поет, астролог і провісник;

1946 рік — Джейн Біркін (пом. 2023), англо-французька актриса театру і кіно, співачка.

А також у цей день:

1901 рік — у Лондоні проводять перший турнір із настільного тенісу;

1911 рік — людина вперше підкорює Південний полюс.

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