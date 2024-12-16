16 декабря 2024 года: пророка Аггея - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, а также лениться и избегать работы.
Что случилось 16 декабря?
Сегодня православная церковь почитает память пророка Аггея. Он был одним из Двенадцати малых пророков. Аггей родился в Вавилоне во время плена и вернулся в Иерусалим, где пророчествовал вместе со святым пророком Захарием. Он поощрял иудеев восстановить Иерусалимский храм, разрушенный вавилонянами. Аггей также предсказал, что второй храм будет более величественным, ведь в нем появится Царь мира, Спаситель всех народов.
Что нельзя делать 16 декабря:
- есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты;
- лениться и избегать работы;
- писать от руки.
Народные поверья и приметы:
- снег и ветер — летом будет слабый урожай;
- непогода — ждите суровую зиму;
- на стекле мороз нарисовал узоры — холодно будет еще 20 дней;
- иней — на Святки будет тепло;
- какая сегодня погода, таким будет апрель.
День ангела празднуют:
Андрей, Варвара, Георгий, Иван, Николай, Савва, Федор, Кирилл.
Родились 16 декабря:
1770 год — Людвиг ван Бетховен, легендарный немецкий композитор.
А также в этот день:
1899 год — основан футбольный клуб "Милан";
1946 год — Кристиан Диор, при поддержке "короля текстиля" Марселя Буссака, открыл свой дом моды на авеню Монтень в Париже.
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