16 грудня 2024 року: пророка Аггея — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця і молочні продукти, а також лінуватися і уникати роботи.

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Що сталося 16 грудня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять пророка Аггея. Він був одним із Дванадцяти малих пророків. Аггей народився у Вавилоні під час полону і повернувся до Єрусалима, де пророкував разом зі святим пророком Захарієм. Він заохочував юдеїв відновити Єрусалимський храм, зруйнований вавилонянами. Аггей також передбачив, що другий храм буде більш величним, адже в ньому з'явиться Цар світу, Спаситель усіх народів.

Що не можна робити 16 грудня:

їсти м'ясо, рибу, яйця та молочні продукти;

лінуватися й уникати роботи;

писати від руки.

Народні повір'я та прикмети:

сніг і вітер — влітку буде слабкий урожай;

негода — чекайте на сувору зиму;

на склі мороз намалював візерунки — холодно буде ще 20 днів;

іній — на Святки буде тепло;

яка сьогодні погода, таким буде квітень.

День ангела святкують:

Андрій, Варвара, Георгій, Іван, Микола, Сава, Федір, Кирило.

Народилися 16 грудня:

1770 рік — Людвіг ван Бетховен, легендарний німецький композитор.

А також цього дня:

1899 рік — засновано футбольний клуб "Мілан";

1946 рік — Крістіан Діор, за підтримки "короля текстилю" Марселя Буссака, відкрив свій будинок моди на авеню Монтень у Парижі.

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