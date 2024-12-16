16 грудня 2024 року: пророка Аггея — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця і молочні продукти, а також лінуватися і уникати роботи.
Що сталося 16 грудня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять пророка Аггея. Він був одним із Дванадцяти малих пророків. Аггей народився у Вавилоні під час полону і повернувся до Єрусалима, де пророкував разом зі святим пророком Захарієм. Він заохочував юдеїв відновити Єрусалимський храм, зруйнований вавилонянами. Аггей також передбачив, що другий храм буде більш величним, адже в ньому з'явиться Цар світу, Спаситель усіх народів.
Що не можна робити 16 грудня:
- їсти м'ясо, рибу, яйця та молочні продукти;
- лінуватися й уникати роботи;
- писати від руки.
Народні повір'я та прикмети:
- сніг і вітер — влітку буде слабкий урожай;
- негода — чекайте на сувору зиму;
- на склі мороз намалював візерунки — холодно буде ще 20 днів;
- іній — на Святки буде тепло;
- яка сьогодні погода, таким буде квітень.
День ангела святкують:
Андрій, Варвара, Георгій, Іван, Микола, Сава, Федір, Кирило.
Народилися 16 грудня:
1770 рік — Людвіг ван Бетховен, легендарний німецький композитор.
А також цього дня:
1899 рік — засновано футбольний клуб "Мілан";
1946 рік — Крістіан Діор, за підтримки "короля текстилю" Марселя Буссака, відкрив свій будинок моди на авеню Монтень у Парижі.
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