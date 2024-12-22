Как отучить собаку прыгать на гостей: проверенный совет от специалиста

Многие собаки, завидев своего человека или кого-то, кто раньше проявил к ним доброту, прыгают на него, проявляя свою радость. Так же они поступают, когда в дом приходят гости, чтобы продемонстрировать радость.

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Собаки, особенно если они очень дружелюбные и человекоориентированные, любят прыгать на каждого, кто заходит в дом или квартиру, где живет четырехлапый питомец. Далеко не все в восторге от подобного поведения, а маленькие дети и вовсе могут испугаться. Как же отучить собаку прыгать на гостей, пусть даже из самых дружелюбных побуждений, рассказала опытная дрессировщица Джулиана ДеВиллемс, владелица и главный тренер JW Dog Training & Behavior.

в Instagram она опубликовала пост, в котором объяснила, как обращаться с собакой, которая подпрыгивает, когда приветствует людей.

По ее словам, лучше всего отвлечь собаку, создав у нее иллюзию, что ей что-то предлагают. Например, можно использовать жест рукой, чтобы переключить внимание животного. Это поможет снизить уровень возбуждения собаки во время приветствий.

Эксперт отмечает, что использование метода "ручной мишени" эффективно не только при встрече гостей, но и в других ситуациях, например, при посадке в машину или попытках запрыгнуть на мебель. Она советует заранее объяснить друзьям и гостям, что вы работаете над корректировкой поведения собаки, чтобы они поддержали ваши усилия.

Фото: Getty

"Собаки часто перевозбуждаются во время обычных приветствий с друзьями-людьми или незнакомцами. Создание некоторой предсказуемости с помощью ручной мишени, когда они говорят привет, может помочь! Это может быть гораздо более безопасной и предсказуемой процедурой приветствия", – подчеркнула она.

Ранее Фокус писал, что мужчина не поверил своим глазам, "просветив" собаку на рентгене. Мы также рассказывали о потерявшейся собаке, которую нашли в 643 км от дома.