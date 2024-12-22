Як відучити собаку стрибати на гостей: перевірена порада від фахівця

Багато собак, побачивши свою людину або когось, хто раніше проявив до них доброту, стрибають на неї, проявляючи свою радість. Так само вони чинять, коли в дім приходять гості, щоб продемонструвати радість.

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Собаки, особливо якщо вони дуже доброзичливі та людиноорієнтовані, люблять стрибати на кожного, хто заходить до будинку або квартири, де живе чотирилапий улюбленець. Далеко не всі в захваті від подібної поведінки, а маленькі діти і зовсім можуть злякатися. Як же відучити собаку стрибати на гостей, нехай навіть із найдоброзичливіших спонукань, розповіла досвідчена дресирувальниця Джуліана ДеВіллемс, власниця і головний тренер JW Dog Training & Behavior.

в Instagram вона опублікувала пост, у якому пояснила, як поводитися із собакою, який підстрибує, коли вітає людей.

За її словами, найкраще відволікти собаку, створивши в нього ілюзію, що йому щось пропонують. Наприклад, можна використовувати жест рукою, щоб переключити увагу тварини. Це допоможе знизити рівень збудження собаки під час зустрічі.

Експертка зазначає, що використання методу "ручної мішені" ефективне не лише під час зустрічі гостей, а й в інших ситуаціях, наприклад, під час посадки до автівки чи спроб застрибнути на меблі. Вона радить заздалегідь пояснити друзям і гостям, що ви працюєте над коригуванням поведінки собаки, щоб вони підтримали ваші зусилля.

Фото: Getty

"Собаки часто перезбуджуються під час звичайних привітань із друзями-людьми або незнайомцями. Створення деякої передбачуваності за допомогою ручної мішені, коли вони кажуть привіт, може допомогти! Це може бути набагато безпечнішою та передбачуванішою процедурою привітання", — наголосила вона.

Раніше Фокус писав, що чоловік не повірив своїм очам, "просвітивши" собаку на рентгені. Ми також розповідали про собаку, який загубився і якого знайшли за 643 км від дому.