Неймовірна історія Бруно: загубленого собаку знайдено за 643 км від дому (відео)

Лоренцо і його сім'я возз'єдналися з мопсом Бруно, який втік з дому і був знайдений за сотні миль. Залишається загадкою, де він провів три тижні і як опинився в іншому штаті.

У США мопс на прізвисько Бруно повернувся до своєї сім'ї в Каліфорнію після того, як опинився в притулку в Орегоні за 400 з гаком миль (643 км) від дому. Про це пише UPI.

У притулку Humane Society of Central Oregon у Бенді повідомили, що мопса привезли нещодавно і просканували мікрочип, який ідентифікував його як Бруно, 6-річного пса, оголошеного зниклим у Сакраменто, штат Каліфорнія.

Власник Бруно, якого звуть Лоренцо, розповів, що 8 листопада його сім'я залишила Бруно у собаківника, і в підсумку пес втік із заднього двору.

"Волохатий утікач" був виявлений за три тижні на заправці AM/PM у південній частині Бенда. Місцеперебування Бруно протягом цих трьох тижнів і те, як йому вдалося подолати понад 400 миль (643 км), залишається загадкою.

У п'ятницю, 29 листопада, Лоренцо возз'єднався з Бруно в притулку.

"Це буде сюрпризом для його дітей, які не знають, що собака був знайдений у безпеці", — йдеться в повідомленні притулку в соціальних мережах.

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