Невероятная история Бруно: потерявшаяся собака найдена за 643 км от дома (видео)

Лоренцо и его семья воссоединились с мопсом Бруно, который сбежал из дома и был найден за сотни миль. Остается загадкой, где он провел три недели и как оказался в другом штате.

В США мопс по кличке Бруно вернулся к своей семье в Калифорнию после того, как оказался в приюте в Орегоне за 400 с лишним миль (643 км) от дома. Об этом пишет UPI.

В приюте Humane Society of Central Oregon в Бенде сообщили, что мопса привезли недавно и просканировали микрочип, который идентифицировал его как Бруно, 6-летнего пса, объявленного пропавшим в Сакраменто, штат Калифорния.

Владелец Бруно, которого зовут Лоренцо, рассказал, что 8 ноября его семья оставила Бруно у собаковода, и в итоге пес сбежал с заднего двора.

"Мохнатый беглец" обнаружился спустя три недели на заправке AM/PM в южной части Бенда. Местонахождение Бруно в течение этих трех недель и то, как ему удалось преодолеть более 400 миль (643 км), остается загадкой.

В пятницу, 29 ноября, Лоренцо воссоединился с Бруно в приюте.

"Это будет сюрпризом для его детей, которые не знают, что собака была найдена в безопасности", — говорится в сообщении приюта в социальных сетях.

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