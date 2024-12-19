19 декабря 2024 года: преподобного Григория - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, а также выносить мусор из дома.

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Что случилось 19 декабря?

Сегодня православная церковь почитает память преподобного Григория. Он был диаконом, но когда-то один отшельник предсказал, что Григорий станет епископом. Он посоветовал ему уехать в Александрию, ведь в те времена царь Эфиопии разбил войско царя Амиритского и начал насаждать на землях христианскую веру. Григорий занял пост епископа, чтобы призывать к вере людей.

Что нельзя делать 19 декабря:

есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;

выносить мусор из дома;

носить старую одежду;

приносить домой воду.

Народные поверья и приметы:

мощный ветер — осенью будет много орехов;

утром тепло — ждите хороший урожай ржи;

звездная ночь — будет хороший урожай ягод;

на деревьях иней — для сельскохозяйственных работ будет удачный год.

День ангела празднуют:

Григорий, Илья, Тимофей, Аглая.

Что случилось в этот день:

1622 год — папская канцелярия официально признает 1 января началом года;

1801 год — астроном из Палермо Джузеппе Пиацци открывает первый (самый большой) астероид Церера;

1919 год — Директория УНР издает закон об автокефалии Украинской Православной Церкви;

1954 год — в США происходит первый национальный цветной телеэфир;

2002 год — появление наличного евро;

2016 год — Приватбанк стал государственным банком.

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