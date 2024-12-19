19 грудня 2024 року: преподобного Григорія — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця і молочні продукти, а також виносити сміття з дому.

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Що сталося 19 грудня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Григорія. Він був дияконом, але колись один відлюдник передбачив, що Григорій стане єпископом. Він порадив йому виїхати в Олександрію, адже в ті часи цар Ефіопії розбив військо царя Амірітського і почав насаджувати на землях християнську віру. Григорій обійняв посаду єпископа, щоб закликати до віри людей.

Що не можна робити 19 грудня:

їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;

виносити сміття з дому;

носити старий одяг;

приносити додому воду.

Народні повір'я та прикмети:

потужний вітер — восени буде багато горіхів;

вранці тепло — чекайте на гарний урожай жита;

зоряна ніч — буде гарний урожай ягід;

на деревах іній — для сільськогосподарських робіт буде вдалий рік.

День ангела святкують:

Григорій, Ілля, Тимофій, Аглая.

Що сталося цього дня:

1622 рік — папська канцелярія офіційно визнає 1 січня початком року;

1801 рік — астроном із Палермо Джузеппе Піацці відкриває перший (найбільший) астероїд Церера;

1919 рік — Директорія УНР видає закон про автокефалію Української Православної Церкви;

1954 рік — у США відбувається перший національний кольоровий телеефір;

2002 рік — поява готівкового євро;

2016 рік — Приватбанк став державним банком.

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