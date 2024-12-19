Этот аксессуар долгое время служил для обозначения семейного положения, звания или же отношения лица к тому или иному батальону. Только в ХХ веке он стал модным украшением.

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Шапка — базовая вещь зимнего гардероба, и часто она продается с помпоном. Ехргеѕѕ рассказывает, откуда они взялись и почему называются именно так.

Оказывается, помпон — это не просто модный аксессуар. Их носили воины в боях, использовали для защиты и даже обозначали свое семейное положение.

История помпона достигает далекого 790 года нашей эры: одно из ранних упоминаний о нем достигает эпохи викингов VIII века и связано с обнаружением статуи скандинавского бога Фрейра — символа мира, плодородия, дождя и солнечного света. Его нашли в шляпе, которая была украшена помпоном.

Ученые пока не установили, был этот аксессуар декоративным или же имел какое-то практическое использование, однако впоследствии помпон постоянно упоминался в разные исторические периоды. В частности, пехота Наполеона использовала их для обозначения батальонов и званий и это помогало различать солдат в хаосе битвы.

Традиционные в Шотландии шляпы, известные как балморалы или гленгарри, также имели помпон или "тори" — он обозначал полк владельца. Французские моряки во время сражений также прикрепляли помпоны к своим шляпам, чтобы не ударяться головой о низкие потолки во время шторма.

В Южной Америке представители коренных народов даже носили их на одежде и головных уборах, чтобы обозначить семейное положение. А вот римско-католическое духовенство также долгое время носило береты с помпонами разных цветов, которые означали ранг и должность.

В XX веке во время Великой депрессии помпоны перестали быть функциональным аксессуаром, а стали просто модным украшением. Они стали популярными среди вязальщиц, которые использовали остатки пряжи для придания шапкам изюминки.

Кстати, название помпон — совсем не случайно. Происходит название аксессуара от французского слова "pompon", что означает небольшой шарик из ткани.

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