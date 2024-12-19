Вікінгів з Наполеоном об'єднав помпон: що означає це слово і звідки взявся аксесуар

Цей аксесуар довгий час слугував для позначення сімейного стану, звання або ж належність особи до того чи іншого батальйону. Тільки у ХХ столітті він став модною прикрасою.

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Шапка — базова річ зимового гардеробу, часто вона продається з помпоном. Еxpress розповідає, звідки вони взялись і чому називаються саме так.

Виявляється, помпон — це не просто модний аксесуар. Їх носили воїни в боях, використовували для захисту і навіть позначали ним свій сімейний стан.

Історія помпона сягає далекого 790 року нашої ери: одна із ранніх згадок про нього сягає епохи вікінгів VIII століття і пов'язана з виявленням статуї скандинавського бога Фрейра — символу миру, родючості, дощу та сонячного світла. Його знайшли в капелюсі, який був прикрашений помпоном.

Учені наразі не встановили, був цей аксесуар декоративним чи мав якесь практичне використання, однак згодом помпон постійно згадувався в різні історичні періоди. Зокрема, піхота Наполеона використовувала їх для позначення батальйонів та звань і це допомагало розрізняти солдатів у хаосі битви.

Традиційні у Шотландії капелюхи, відомі як балморали або гленгаррі, також мали помпон або "торі" — він позначав полк власника. Французькі моряки під час битв також прикріплювали помпони до своїх капелюхів, щоб не вдарятися головою об низькі стелі під час шторму.

У Південній Америці представники корінних народів навіть носили їх на одязі та головних уборах, щоб позначити сімейний стан. А от римсько-католицьке духовенство також тривалий час носило берети з помпонами різних кольорів, що означали ранг і посаду.

У XX столітті під час Великої депресії помпони перестали бути функціональним аксесуаром, а стали просто модною прикрасою. Вони стали популярними серед в'язальниць, які використовували залишки пряжі для надання шапкам цікавинки.

До речі, назва помпон — зовсім не випадкова. Походить назва аксесуара від французького слова "pompon", що означає невелику кульку з тканини.

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