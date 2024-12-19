Новая стрижка Дональда Трампа: как отреагировали соцсети на прическу политика (фото, видео)

Смена имиджа Дональда Трампа вызвала предсказуемые обсуждения в сети и волну мемов.

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Волосы 78-летнего новоизбранного американского президента Дональда Трампа всегда были темой обсуждений и пересудов, а изменение им прически, когда политик остриг свою "львиную гриву" и вовсе заставила сеть взорваться мемами.

Новый имидж Трамп продемонстрировал во время выхода в гольф-клубе Trump International в Палм-Бич. В белой футболке для гольфа, черных брюках и туфлях Трамп выглядел расслабленным, подходя, чтобы поприветствовать посетителей, и небрежно спрашивая, как они проводят время. Красная кепка болталась на его пальцах. Сетевые креативщики вовсю соревнуются в остроумии, публикуя смешные картинки и комментарии.

Трамп предстал с новой стрижкой в своем гольф-клубе во Флориде

"Он похож на Базза Маккалистера из "Один дома", — пишет один из пользователей.

"Трамп сменил имидж — возврат к сталинским 1950-м — расстегнутая рубашка и прическа с волнами надо лбом", — отмечает другой.

Третий сравнил его с "американским воином".

Фото: Tom Schwing Sr./Х

Фото: А. Голобуцкий

Трамп вышел в свет на следующий день после того, как столкнулся с серьезным юридическим провалом, когда судья Нью-Йорка вынес решение против его попытки добиться отмены его обвинительного приговора по делу о взятках за молчание на основании иммунитета. Дело касалось выплат, которые он сделал порнозвезде Сторми Дэниэлс в 2016 году и которые позже пытался скрыть, чтобы защитить свою президентскую кампанию.

Судья Хуан Мерчан постановил, что защита иммунитета Верховного суда в отношении президентских действий не применяется, поскольку дело касалось "неофициального поведения", которое не подпадало под иммунитет.

Решение суда повысило вероятность того, что Трамп может стать первым президентом, вступившим в должность с осуждением за тяжкое преступление, в ожидании его апелляции на вердикт присяжных.

Юридическая команда Трампа утверждала, что должно применяться постановление Верховного суда о президентском иммунитете. Однако прокуроры считают его просьбу чрезмерной и выходящей за рамки защиты, необходимой для президентства.

Ранее Фокус писал, что королева красоты из Швейцарии рассказала, как на нее напал Дональд Трамп.