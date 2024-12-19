Нова стрижка Дональда Трампа: як відреагували соцмережі на зачіску політика (фото, відео)

Зміна іміджу Дональда Трампа викликала передбачувані обговорення в мережі та хвилю мемів.

Related video

Волосся 78-річного новообраного американського президента Дональда Трампа завжди було темою обговорень і пересудів, а зміна ним зачіски, коли політик обстриг свою "левову гриву", і зовсім змусила мережу вибухнути мемами.

Новий імідж Трамп продемонстрував під час виходу в гольф-клубі Trump International у Палм-Біч. У білій футболці для гольфу, чорних штанах і туфлях він мав розслаблений вигляд, підходячи, щоб привітати відвідувачів, і недбало запитуючи, як вони проводять час. Червона кепка бовталася на його пальцях. Мережеві креативники щосили змагаються в дотепності, публікуючи смішні картинки та коментарі.

Трамп постав із новою стрижкою у своєму гольф-клубі у Флориді

"Він схожий на Базза Маккалістера із "Сам удома", — пише один із користувачів.

"Трамп змінив імідж — повернення до сталінських 1950-х — розстебнута сорочка та зачіска з хвилями над чолом", — зазначає інший.

Третій порівняв його з "американським воїном".

Фото: Tom Schwing Sr./Х

Фото: О. Голобуцький

Трамп вийшов у світ наступного дня після того, як зіткнувся з серйозним юридичним провалом, коли суддя Нью-Йорка ухвалив рішення проти його спроби домогтися скасування його обвинувального вироку у справі про хабарі за мовчання на підставі імунітету. Справа стосувалася виплат, які він зробив порнозірці Стормі Деніелс у 2016 році і які пізніше намагався приховати, щоб захистити свою президентську кампанію.

Суддя Хуан Мерчан постановив, що захист імунітету Верховного суду щодо президентських дій не застосовується, оскільки справа стосувалася "неофіційної поведінки", яка не підпадала під імунітет.

Рішення суду підвищило ймовірність того, що Трамп може стати першим президентом, який вступив на посаду із засудженням за тяжкий злочин, в очікуванні його апеляції на вердикт присяжних.

Юридична команда Трампа стверджувала, що має застосовуватися постанова Верховного суду про президентський імунітет. Однак прокурори вважають його прохання надмірним і таким, що виходить за межі захисту, необхідного для президентства.

Раніше Фокус писав, що королева краси зі Швейцарії розповіла, як на неї напав Дональд Трамп.