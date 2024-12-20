Зарабатывал, распевая колядки и мечта о политической карьере — малоизвестные факты о лидере группы "Фиолет" Сергее Мартынюке

Лидер рок-группы "Фиолет" Сергей Мартынюк специально для Фокуса рассказал о малоизвестных фактах из его жизни. От первых заработанных денег на колядках до мечты о собственном клубе для молодых музыкантов.

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Лидер рок-группы "Фиолет" Сергей Мартынюк поделился интересными моментами из своей жизни. Эксклюзивно для Фокуса он признался, как начинал с колядок в детстве, поступил на политолога, а затем, после участия в Оранжевой революции, выбрал музыкальную карьеру.

1. Зарабатывал деньги, распевая колядки.

"Первые в жизни серьезные деньги я заработал именно пением", — рассказывает Мартынюк.

В детстве на Рождество он вместе с родственниками ходил колядовать в селе, где жили его бабушка с дедушкой.

"Кучугуры были вдвое выше меня, но мы с сестрой и братьями обходили почти все село. За "наколядованные" деньги покупали разные глупости, но потом я открыл для себя музыку и начал собирать аудиокассеты", — признался лидер группы, вспоминая те времена.

2. Хотел стать политологом

Сергей Мартынюк учился на политолога в Луцке и активно занимался общественно-политической деятельностью. Как он сам признается, в шестнадцать лет был участником Оранжевой революции и даже планировал связать свою жизнь с политикой. Однако музыка изменила его взгляды на эффективность политики, и он не жалеет о своем решении выбрать музыкальный путь.

"Не все знают, но я учился в Луцке на политолога, активно занимался общественно-политической деятельностью, был на оранжевом Майдане в шестнадцать лет и вообще планировал связать жизнь с политикой. В конце концов, со мной случилась музыка и я несколько изменил свое представление об эффективности политики. О своем решении тогда я не жалел ни разу", — рассказал артист.

3. Начал писать книгу в шестом классе на основе сюжета о "Робинзоне Крузо"

"Одной из моих любимых книг является "Робинзон Крузо" Даниэля Дефо. Я прочитал ее еще в детстве около десяти раз", — поделился Мартынюк.

Его увлечение сюжетами о выживании на необитаемых островах стало источником вдохновения для одной из первых попыток написания книги в шестом классе, которую, как он признается, так и не закончил.

"Меня до сих пор возбуждают сюжеты (как в книга, так и кино), где герои попадают на необитаемые острова, и вопреки обстоятельствам, выживают и находят себя в новых реалиях. Даже моя первая книга, которую я взялся писать в шестом классе, и которую, конечно, не закончил, была вдохновлена драматической историей Робинзона", — признался артист.

4. О первом корпоративе

"Одно из первых выступлений Фиолета было на корпоративе, в 2010-м году, под Луцком... Понятия не имею как малоизвестная локальная группа попала в поле зрения организаторов ивентов, но мы не отказались. Для нас это было скорее хобби, и осознание, что музыка может приносить деньги, меня ошарашило", — вспомнил Сергей.

Тот случай стал важным поворотным моментом, который заставил его с большим уважением относиться к музыке и стал хорошим стимулом для развития группы.

5. Видеоработы без актеров: настоящие люди — настоящие истории

В своих последних видеоклипах Сергей Мартынюк снимает только реальных людей, ветеранов и военнослужащих, избегая использования актеров.

"В видео к песне "Рождественская" главные роли сыграли Мяч Дредбол, фестивальный ведущий и военнослужащий, а также его девушка Юлия Кость", — рассказал музыкант.

6. Мечтает о клубе для молодых артистов

Сергей Мартынюк мечтает открыть собственный клуб, где молодые инди-артисты смогут выступать на сцене с хорошим звуком и светом.

"Я мечтаю (раньше планировал) открыть свой клуб. Площадку на людей 300-500, где бы могли выступать молодые инди-артисты с соответствующей промо-поддержкой со стороны клуба. С полноценной сценой, хорошим звуком, светом, фан-зоной. Движ, вокруг которого бы сформировалось определенное арт-сообщество из музыкантов, художников в целом, промоутеров. Надеюсь, когда-то это станет реальностью", — поделился лидер группы.

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