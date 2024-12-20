Заробляв співаючи колядки та мрія про політичну кар'єру — маловідомі факти про лідера гурту "Фіолет" Сергія Мартинюка

Лідер рок-гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк спеціально для Фокусу розповів про маловідомі факти з його життя. Від перших зароблених грошей на колядках до мрії про власний клуб для молодих музикантів.

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Лідер рок-гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк поділився цікавими моментами зі свого життя. Ексклюзивно для Фокусу він зізнався, як починав із колядок у дитинстві, вступив на політолога, а згодом, після участі в Помаранчевій революції, обрав музичну кар'єру.

1. Заробляв гроші співаючи колядки

"Перші в житті серйозні гроші я заробив саме співом", — розповідає Мартинюк.

В дитинстві на Різдво він разом з родичами ходив колядувати в селі, де жили його бабуся з дідусем.

"Кучугури були вдвічі вищі за мене, але ми з сестрою та братами обходили майже все село. За "наколядовані" гроші купували різні дурниці, але потім я відкрив для себе музику та почав збирати аудіокасети", — зізнався лідер гурту, згадуючи ті часи.

2. Хотів стати політологом

Сергій Мартинюк навчався на політолога в Луцьку та активно займався громадсько-політичною діяльністю. Як він сам зізнається, в шістнадцять років був учасником Помаранчевої революції і навіть планував пов’язати своє життя з політикою. Проте музика змінила його погляди на ефективність політики, і він не шкодує про своє рішення обрати музичний шлях.

"Не всі знають, але я навчався в Луцьку на політолога, активно займався громадсько-політичною діяльністю, був на помаранчевому Майдані у шістнадцять років і загалом планував повʼязати життя з політикою. Зрештою, зі мною трапилася музика і я дещо змінив своє уявлення про ефективність політики. Про своє рішення тоді я не жалкував жодного разу", — розповів артист.

3. Почав писати книгу у шостому класі на основі сюжету про "Робінзона Крузо"

"Однією з моїх улюблених книг є "Робінзон Крузо" Даніеля Дефо. Я прочитав її ще в дитинстві близько десяти разів", — поділився Мартинюк.

Його захоплення сюжетами про виживання на безлюдних островах стало джерелом натхнення для однієї з перших спроб написання книги в шостому класі, яку, як він зізнається, так і не закінчив.

"Мене досі збуджують сюжети (як у книзі, так і кіно), де герої потрапляють на безлюдні острови, і всупереч обставинам, виживають і знаходять себе в нових реаліях. Навіть моя перша книга, яку я взявся писати в шостому класі, і яку, звісно, не закінчив, була натхненна драматичною історією Робінзона", — зізнався артист.

4. Про перший корпоратив

"Один з перших виступів Фіолету був на корпоративі, в 2010-му році, під Луцьком… Уявлення не маю як маловідома локальна група потрапила в поле зору організаторів івентів, але ми не відмовились. Для нас це було радше хобі, і усвідомлення, що музика може приносити гроші, мене ошелешило", — пригадав Сергій.

Той випадок став важливим поворотним моментом, який змусив його з більшою повагою ставитися до музики і став гарним стимулом для розвитку гурту.

5. Відеороботи без акторів: справжні люди — справжні історії

У своїх останніх відеокліпах Сергій Мартинюк знімає лише реальних людей, ветеранів та військовослужбовців, уникаючи використання акторів.

"У відео до пісні "Різдвяна" головні ролі зіграли Мʼяч Дредбол, фестивальний ведучий і військовослужбовець, а також його дівчина Юлія Кость", — розповів музикант.

6. Мріє про клуб для молодих артистів

Сергій Мартинюк мріє відкрити власний клуб, де молоді інді-артисти зможуть виступати на сцені з хорошим звуком та світлом.

"Я мрію (раніше планував) відкрити свій клуб. Майданчик на людей 300-500, де би мали змогу виступати молоді інді-артисти з відповідною промо-підтримкою збоку клубу. З повноцінною сценою, гарним звуком, світлом, фан-зоною. Двіж, навколо б якого сформувалася певна артспільнота з музикантів, митців загалом, промоутерів. Маю надію, колись це стане реальністю", — поділився лідер гурту.

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