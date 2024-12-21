У Лаймы Вайкуле отобрали бизнес в России, который работал с 2000-х, — СМИ (видео)
Она являлась соучредителем фирмы, которая занималась салонами красоты, продавала косметику, мебель и аксессуары. В сентябре 2024 ее компаньон подал иск в суд, чтобы исключить ее из участников ООО.
Латвийскую певицу Лайму Вайкуле оставили без бизнеса в Российской Федерации. Решением суда известную артистку исключили из числа участников фирмы "Лайма-Люкс Рус", которая долгие годы приносила ей доход в России. Об этом 21 декабря сообщил Telegram-канал Mash.
Компания "Лайма-Люкс Рус" была основана Вайкуле и ее партнером Ширазом Мамедовым в начале 2000-х годов. Фирма занималась управлением салонами красоты, а также продажей косметики, мебели и аксессуаров. В 2022 году певица передала свою долю в размере 49% Мамедову, а в сентябре 2024-го Мамедов подал иск, чтобы исключить ее из соучредителей фирмы.
Через полгода судебные разбирательства завершились в его пользу, и теперь Мамедов является единственным учредителем компании. Таким образом, бизнесмен остался единственным учредителем компании, а Вайкуле без прибыли.
Позиция Вайкуле по российско-украинской войне
Лайма Вайкуле с первых дней полномасштабного вторжения открыто поддерживает Украину. Еще в июле 2022 года на концерте в литовской Паланге она вынесла на сцену украинский флаг, демонстрируя свою безоговорочную поддержку.
В многочисленных интервью артистка подчеркивала свою гражданскую позицию, отмечая, что в Латвии, гражданкой которой она является, нет людей, поддерживающих войну.
Она резко критикует действия путинской власти, называя войну против Украины актом агрессии. При этом певица не боится высказывать свою точку зрения.
"Мне кажется, что люди сошли с ума. Другого оправдания я не вижу. Они что, не понимают, на Украину напали. Все, точка. Оправдывать, искать почему, потому что НАТО, потому что фашисты…Не надо. Они напали", — сказала актриса в одном из интервью.
Ранее мы писали о творческой деятельности Лайме Вайкуле, которая вместе с Аллой Пугачевой и Софией Ротару была одной из трех самых известных певиц СССР середины 1980-х.