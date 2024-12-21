У Лаймы Вайкуле отобрали бизнес в России, который работал с 2000-х, — СМИ (видео)

Она являлась соучредителем фирмы, которая занималась салонами красоты, продавала косметику, мебель и аксессуары. В сентябре 2024 ее компаньон подал иск в суд, чтобы исключить ее из участников ООО.

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Латвийскую певицу Лайму Вайкуле оставили без бизнеса в Российской Федерации. Решением суда известную артистку исключили из числа участников фирмы "Лайма-Люкс Рус", которая долгие годы приносила ей доход в России. Об этом 21 декабря сообщил Telegram-канал Mash.

Компания "Лайма-Люкс Рус" была основана Вайкуле и ее партнером Ширазом Мамедовым в начале 2000-х годов. Фирма занималась управлением салонами красоты, а также продажей косметики, мебели и аксессуаров. В 2022 году певица передала свою долю в размере 49% Мамедову, а в сентябре 2024-го Мамедов подал иск, чтобы исключить ее из соучредителей фирмы.

Через полгода судебные разбирательства завершились в его пользу, и теперь Мамедов является единственным учредителем компании. Таким образом, бизнесмен остался единственным учредителем компании, а Вайкуле без прибыли.

Позиция Вайкуле по российско-украинской войне

Лайма Вайкуле с первых дней полномасштабного вторжения открыто поддерживает Украину. Еще в июле 2022 года на концерте в литовской Паланге она вынесла на сцену украинский флаг, демонстрируя свою безоговорочную поддержку.

В многочисленных интервью артистка подчеркивала свою гражданскую позицию, отмечая, что в Латвии, гражданкой которой она является, нет людей, поддерживающих войну.

Лайма Вайкуле о войне в Украине (смотреть с 03:31)

Она резко критикует действия путинской власти, называя войну против Украины актом агрессии. При этом певица не боится высказывать свою точку зрения.

"Мне кажется, что люди сошли с ума. Другого оправдания я не вижу. Они что, не понимают, на Украину напали. Все, точка. Оправдывать, искать почему, потому что НАТО, потому что фашисты…Не надо. Они напали", — сказала актриса в одном из интервью.

Ранее мы писали о творческой деятельности Лайме Вайкуле, которая вместе с Аллой Пугачевой и Софией Ротару была одной из трех самых известных певиц СССР середины 1980-х.