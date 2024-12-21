У Лайми Вайкуле відібрали бізнес у Росії, який працював із 2000-х, — ЗМІ (відео)

Вона була співзасновницею фірми, яка займалася салонами краси, продавала косметику, меблі та аксесуари. У вересні 2024 року її компаньйон подав позов до суду, щоб виключити її з учасників ТОВ.

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Латвійську співачку Лайму Вайкуле залишили без бізнесу в Російській Федерації. Рішенням суду відому артистку вилучили з учасників фірми "Лайма-Люкс Рус", яка довгі роки приносила їй дохід у Росії. Про це 21 грудня повідомив Telegram-канал Mash.

Компанія "Лайма-Люкс Рус" була заснована Вайкуле та її партнером Ширазом Мамедовим на початку 2000-х років. Фірма займалася управлінням салонами краси, а також продажем косметики, меблів та аксесуарів. У 2022 році співачка передала свою частку в розмірі 49% Мамедову, а у вересні 2024-го Мамедов подав позов, щоб виключити її зі співзасновників фірми.

Через півроку судові розгляди завершилися на його користь, і тепер Мамедов є єдиним засновником компанії. Таким чином, бізнесмен залишився єдиним засновником компанії, а Вайкуле без прибутку.

Позиція Вайкуле щодо російсько-української війни

Лайма Вайкуле з перших днів повномасштабного вторгнення відкрито підтримує Україну. Ще в липні 2022 року на концерті в литовській Паланзі вона винесла на сцену український прапор, демонструючи свою беззастережну підтримку.

У численних інтерв'ю артистка підкреслювала свою громадянську позицію, зазначаючи, що в Латвії, громадянкою якої вона є, немає людей, які підтримують війну.

Лайма Вайкуле про війну в Україні (дивитися з 03:31)

Вона різко критикує дії путінської влади, називаючи війну проти України актом агресії. При цьому співачка не боїться висловлювати свою думку.

"Мені здається, що люди збожеволіли. Іншого виправдання я не бачу. Вони що, не розуміють, на Україну напали. Усе, крапка. Виправдовувати, шукати чому, тому що НАТО, тому що фашисти... Не треба. Вони напали", — сказала актриса в одному з інтерв'ю.

Раніше ми писали про творчу діяльність Лайми Вайкуле, яка разом з Аллою Пугачовою і Софією Ротару була однією з трьох найвідоміших співачок СРСР середини 1980-х.