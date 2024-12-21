У Лайми Вайкуле відібрали бізнес у Росії, який працював із 2000-х, — ЗМІ (відео)
Вона була співзасновницею фірми, яка займалася салонами краси, продавала косметику, меблі та аксесуари. У вересні 2024 року її компаньйон подав позов до суду, щоб виключити її з учасників ТОВ.
Латвійську співачку Лайму Вайкуле залишили без бізнесу в Російській Федерації. Рішенням суду відому артистку вилучили з учасників фірми "Лайма-Люкс Рус", яка довгі роки приносила їй дохід у Росії. Про це 21 грудня повідомив Telegram-канал Mash.
Компанія "Лайма-Люкс Рус" була заснована Вайкуле та її партнером Ширазом Мамедовим на початку 2000-х років. Фірма займалася управлінням салонами краси, а також продажем косметики, меблів та аксесуарів. У 2022 році співачка передала свою частку в розмірі 49% Мамедову, а у вересні 2024-го Мамедов подав позов, щоб виключити її зі співзасновників фірми.
Через півроку судові розгляди завершилися на його користь, і тепер Мамедов є єдиним засновником компанії. Таким чином, бізнесмен залишився єдиним засновником компанії, а Вайкуле без прибутку.
Позиція Вайкуле щодо російсько-української війни
Лайма Вайкуле з перших днів повномасштабного вторгнення відкрито підтримує Україну. Ще в липні 2022 року на концерті в литовській Паланзі вона винесла на сцену український прапор, демонструючи свою беззастережну підтримку.
У численних інтерв'ю артистка підкреслювала свою громадянську позицію, зазначаючи, що в Латвії, громадянкою якої вона є, немає людей, які підтримують війну.
Вона різко критикує дії путінської влади, називаючи війну проти України актом агресії. При цьому співачка не боїться висловлювати свою думку.
"Мені здається, що люди збожеволіли. Іншого виправдання я не бачу. Вони що, не розуміють, на Україну напали. Усе, крапка. Виправдовувати, шукати чому, тому що НАТО, тому що фашисти... Не треба. Вони напали", — сказала актриса в одному з інтерв'ю.
Раніше ми писали про творчу діяльність Лайми Вайкуле, яка разом з Аллою Пугачовою і Софією Ротару була однією з трьох найвідоміших співачок СРСР середини 1980-х.