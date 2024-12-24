"Слава — это очень неудобно для меня": Оливия Коллман о сцене с Бандерасом и бондиане (эксклюзив)

В эксклюзивном интервью изданию Фокус Оливия Колман поделилась впечатлениями о работе над "Приключениями Паддингтона в Перу", а также рассказал о своих заветных актерских мечтах.

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В январе 2025 года в украинском прокате стартует третья часть самой успешной британской кинофраншизы — "Приключения Паддингтона в Перу". И на этот раз к актерскому составу присоединилась еще и одна из самых известных британских актрис — обладательница "Оскара" и трижды победительница BAFTA Оливия Колман. Актриса рассказала Фокусу о том, как тяготеет славой и мечтает сняться в роли М в новом "Джеймсе Бонде".

В новых "Приключениях Паддингтона" она сыграла монахиню, которая руководит домом для пожилых медведей в Перу. В этом доме живет тетушка Паддингтона, медведица Люси, которая загадочно исчезла, отправившись в таинственный квест в амазонские джунгли. Чтобы отыскать Люси, Паддингтону и семье Браунов придется поплыть по Амазонке в глубь джунглей, для чего они нанимают речной катер под управлением харизматичного капитана (которого, кстати, играет Антонио Бандерас). Но впоследствии квест по поискам тетушки превращается еще и в квест по поиску сокровищ Эльдорадо, в которых, кажется, ну очень заинтересованы капитан и монахиня…

Оливия, быстро ли вы согласились на предложение сняться в "Приключениях Паддингтона в Перу"?

Мгновенно! Сняться в "Паддингтоне"? Отлично. О, еще и переодеться в монахиню? Отлично. Взять гитару и спеть? С удовольствием! Финал с Антонио Бандерасом? Ну что тут скажешь: это было как мечта, которая стала реальностью… Вообще казалось, что где-то что-то должно пойти не так, потому что это было слишком хорошо. Это — та работа, о которой можно только мечтать. Была бы моя воля, я бы согласилась на нее даже без гонорара. Но мой агент очень нервничает, когда я такое говорю(Смеется).

Оливия Коллман в роли монахини в фильме "Приключения Паддингтона в Перу"

Так а как в итоге произошло — пошло что-то не так, или вы зря переживали?

Переживала зря (Улыбается). В фильме у меня есть номер в духе мюзикла "Звуки музыки". И тут оказалось, что людям, которые могут петь, играть на инструменте и двигаться одновременно, приходится нелегко. Мне нужно было исполнить всего одну песню, но это сразу заставило задуматься о тех, кто выступает на сцене, — например, о Бейонсе с ее безумными танцевальными номерами и одновременным пением, — это требует очень большого опыта и усилий.

К счастью, съемочная команда быстро поняла, что я не смогу одновременно играть на гитаре и двигаться, так что мне пришлось просто имитировать игру. А еще, поскольку моя героиня монахиня, у меня была очень длинная юбка, и это оказалось очень кстати. Помню, как хореограф Джен Уайт сказала: "Ну, хорошо, что юбка скрывает твои ноги". Потому что я была в панике и думала: "Я буквально не могу делать все это одновременно — играть, петь и танцевать". Поэтому я делала вид, что делаю одно вверху, и делала вид, что делаю другое внизу, — и это было действительно трудно.

А какой вообще для вас Паддингтон? Есть ли у вас с ним что-то общее?

Для меня Паддингтон — это лучшая личность во всем мире. Представьте, если бы все были такими, как этот мишка, — разве это не было бы замечательно? А вот есть ли у нас что-то общее… Наверное, мое жизненное кредо.

Приключениях Паддингтона в Перу Фото: Пресслужба

И какое же оно?

Будь добрым и постарайся не быть подонком. Ты не лучше других.

Более чем скромное жизненное кредо для мировой звезды и обладательницы "Оскара"…

На самом деле, слава — это очень неудобно для меня. Знаете, во время локдауна мы с семьей переехали в сельскую местность, и это замечательно (Оливия Колман с 2001 года в браке с писателем и актером Эдом Синклером: они познакомились еще в студенческие годы и сейчас имеют троих детей — двух сыновей и дочь, — ред.) Мы никогда не переставали любить Лондон, но именно из-за моей славы нам там стало сложно.

Почему?

Какие-то придурки все время стояли у наших дверей, следовали за нами во время школьных прогулок… Я боялась. Однажды две машины папарацци гнались за нами, и я чуть не сломалась, это было ужасно. Я плакала, а они смеялись. Сейчас я люблю быть дома. И редко беру работу вдали от дома.

А в какой момент на вас свалилось это безумное внимание? После "Фаворитки", за которую вы получили "Оскар"? После сериала "Корона", где сыграли королеву Елизавету II?

На самом деле, еще раньше. После сериала "Бродчорч" (также известный как "Убийство на пляже" (2013-2017), где Колман сыграла вместе с Дэвидом Теннантом, — ред.) Его смотрели буквально все. А я из-за этого оставалась дома. Как оказалось, я не очень хорошо справляюсь со всем этим.

Приключениях Паддингтона в Перу Фото: Пресслужба

С чем именно?

С людьми, которые исподтишка пытаются тебя сфотографировать. Но ты же всегда это видишь! И это ужасно. Не делайте так. Знаете, несколько дней назад в школе моих детей одна мама сделала такой снимок. Но ты при этом даже не можешь сказать: "Извините, но не делайте этого". Потому что тогда они отвечают: "Я не делала! Это не я!", — и ты выглядишь идиоткой. Жаль. Мне бы хотелось быть смелее, но я не такая. Так что я до сих пор обычно никуда не выхожу.

Но я хорошо знаю район, где мы сейчас живем, поэтому могу ходить туда, где нет других людей. Ну и, конечно, у меня есть мои замечательные друзья: мы ходим друг к другу в гости, едим и общаемся. Но в ресторанах обычно не встречаемся. Разве что там будет тихое место. Потому что, знаете… люди.

Я очень ценю то, что имею сейчас. Но в то же время я очень благодарна за годы, когда не работала. Понимаете, успех не приходит сразу. У меня была работа в театре, а потом я возвращалась к временной работе — к чему угодно, чтобы заработать деньги, — а потом снова бралась за небольшую театральную роль

Кстати, если не ошибаюсь, ваша последняя на сегодня работа в театре была еще в 2017 году. Вернетесь ли вы когда-нибудь на театральную сцену?

Возможно, когда наш младший ребенок немного подрастет. С возрастом я стала бояться больше. Раньше я просто обожала выходить на театральную сцену — это было как мой героин, знаете. Но теперь это страшно. Я делала большие перерывы между пьесами. Пожалуй, слишком большие…

Приключениях Паддингтона в Перу Фото: Пресслужба

Но вместо этого вы активно снимаетесь. Ходят слухи, что есть шансы увидеть вас в роли М в новой части бондианы — легендарного начальника агента 007, которого уже играли Бернард Ли, Роберт Браун, Джуди Денч и Рэйф Файнс. Можете прокомментировать эти слухи?

О, Боже! Я уже так давно хочу быть М. Не знаю, кому нужно позвонить…

Возможно, продюсеру бондианы Барбаре Брокколи?

Знаете, я однажды встретила ее и хотела спросить: "Могу ли я быть М?", но не спросила. Мне нужно попробовать вести себя круче. Но если честно, я всегда хотела идти в замедленной съемке на фоне взрыва, выглядеть круто!(Улыбается).

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