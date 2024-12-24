"Слава — це дуже незручно для мене": Олівія Коллман про сцену з Бандерасом і бондіану (ексклюзив)

В ексклюзивному інтерв'ю виданню Фокус Олівія Колман поділилася враженнями про роботу над "Пригодами Паддінгтона в Перу", а також розповіла про свої заповітні акторські мрії.

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У січні 2025 року в українському прокаті стартує третя частина найуспішнішої британської кінофраншизи — "Пригоди Паддінгтона в Перу". І цього разу до акторського складу долучилася ще й одна з найвідоміших британських актрис — володарка "Оскара" і тричі переможниця BAFTA Олівія Колман. Актриса розповіла Фокусу про те, як тяжіє до слави і мріє знятися в ролі М у новому "Джеймсі Бонді".

У нових "Пригодах Паддінгтона" вона зіграла черницю, яка керує будинком для літніх ведмедів у Перу. У цьому будинку живе тітонька Паддінгтона, ведмедиця Люсі, яка загадково зникла, вирушивши в таємничий квест в амазонські джунглі. Щоб відшукати Люсі, Паддінгтону та сім'ї Браунів доведеться поплисти по Амазонці в глиб джунглів, для чого вони наймають річковий катер під керуванням харизматичного капітана (якого, до речі, грає Антоніо Бандерас). Але згодом квест із пошуків тітоньки перетворюється ще й на квест із пошуку скарбів Ельдорадо, в яких, здається, ну дуже зацікавлені капітан і черниця...

Олівія, чи швидко ви погодилися на пропозицію знятися в "Пригодах Паддінгтона в Перу"?

Миттєво! Знятися в "Паддінгтоні"? Чудово. О, ще й переодягнутися в черницю? Чудово. Взяти гітару і заспівати? Із задоволенням! Фінал з Антоніо Бандерасом? Ну що тут скажеш: це було наче мрія, яка стала реальністю... Взагалі здавалося, що десь щось повинно піти не так, тому що це було занадто добре. Це — та робота, про яку можна тільки мріяти. Була б моя воля, я б погодилася на неї навіть без гонорару. Але мій агент дуже нервує, коли я таке кажу(Сміється).

Олівія Коллман у ролі черниці у фільмі "Пригоди Паддінгтона в Перу"

Так а як у підсумку сталося — пішло щось не так, чи ви даремно переживали?

Переживала даремно (Посміхається). У фільмі у мене є номер у дусі мюзиклу "Звуки музики". І тут виявилося, що людям, які можуть співати, грати на інструменті й рухатися одночасно, доводиться нелегко. Мені потрібно було виконати лише одну пісню, але це одразу змусило замислитися про тих, хто виступає на сцені, — наприклад, про Бейонсе з її божевільними танцювальними номерами й одночасним співом, — це вимагає дуже великого досвіду й зусиль.

На щастя, знімальна команда швидко зрозуміла, що я не зможу одночасно грати на гітарі і рухатися, тож мені довелося просто імітувати гру. А ще, оскільки моя героїня черниця, у мене була дуже довга спідниця, і це виявилося дуже доречним. Пам'ятаю, як хореограф Джен Вайт сказала: "Ну, добре, що спідниця приховує твої ноги". Тому що я була в паніці й думала: "Я буквально не можу робити все це одночасно — грати, співати й танцювати". Тому я робила вигляд, що роблю одне вгорі, і робила вигляд, що роблю інше внизу, — і це було справді важко.

А який взагалі для вас Паддінгтон? Чи є у вас із ним щось спільне?

Для мене Паддінгтон — це найкраща особистість у всьому світі. Уявіть, якби всі були такими, як цей ведмедик, — хіба це не було б чудово? А от чи є в нас щось спільне... Напевно, моє життєве кредо.

Пригоди Паддінгтона в Перу Фото: Пресслужба

І яке ж воно?

Будь добрим і постарайся не бути покидьком. Ти не кращий за інших.

Більш ніж скромне життєве кредо для світової зірки та володарки "Оскара"...

Насправді, слава — це дуже незручно для мене. Знаєте, під час локдауну ми з сім'єю переїхали до сільської місцевості, і це чудово (Олівія Колман з 2001 року одружена з письменником і актором Едом Сінклером: вони познайомилися ще в студентські роки і зараз мають трьох дітей — двох синів і доньку, — ред.) Ми ніколи не переставали любити Лондон, але саме через мою славу нам там стало складно.

Чому?

Якісь придурки весь час стояли біля наших дверей, слідували за нами під час шкільних прогулянок... Я боялася. Одного разу дві машини папараці гналися за нами, і я мало не зламалася, це було жахливо. Я плакала, а вони сміялися. Зараз я люблю бути вдома. І рідко беру роботу далеко від дому.

А в який момент на вас звалилася ця шалена увага? Після "Фаворитки", за яку ви отримали "Оскар"? Після серіалу "Корона", де зіграли королеву Єлизавету II?

Насправді, ще раніше. Після серіалу "Бродчорч" (також відомий як "Вбивство на пляжі" (2013-2017), де Колман зіграла разом із Девідом Теннантом, — ред.) його дивилися буквально всі. А я через це залишалася вдома. Як виявилося, я не дуже добре справляюся з усім цим.

Пригоди Паддінгтона в Перу Фото: Пресслужба

З чим саме?

З людьми, які нишком намагаються тебе сфотографувати. Але ти ж завжди це бачиш! І це жахливо. Не робіть так. Знаєте, кілька днів тому в школі моїх дітей одна мама зробила такий знімок. Але ти при цьому навіть не можеш сказати: "Вибачте, але не робіть цього". Бо тоді вони відповідають: "Я не робила! Це не я!", — і ти виглядаєш ідіоткою. Шкода. Мені б хотілося бути сміливішою, але я не така. Тож я досі зазвичай нікуди не виходжу.

Але я добре знаю район, де ми зараз живемо, тому можу ходити туди, де немає інших людей. Ну і, звісно, у мене є мої чудові друзі: ми ходимо одне до одного в гості, їмо і спілкуємося. Але в ресторанах зазвичай не зустрічаємося. Хіба що там буде тихе місце. Тому що, знаєте... люди.

Я дуже ціную те, що маю зараз. Але водночас я дуже вдячна за роки, коли не працювала. Розумієте, успіх не приходить одразу. У мене була робота в театрі, а потім я поверталася до тимчасової роботи — до чого завгодно, щоб заробити гроші, — а потім знову бралася за невелику театральну роль...

До речі, якщо не помиляюся, ваша остання на сьогодні робота в театрі була ще 2017 року. Чи повернетеся ви коли-небудь на театральну сцену?

Можливо, коли наша молодша дитина трохи підросте. З віком я почала боятися більше. Раніше я просто обожнювала виходити на театральну сцену — це було як мій героїн, знаєте. Але тепер це страшно. Я робила великі перерви між п'єсами. Мабуть, занадто великі...

Пригоди Паддінгтона в Перу Фото: Пресслужба

Але замість цього ви активно знімаєтеся. Ходять чутки, що є шанси побачити вас у ролі М у новій частині бондіани — легендарного начальника агента 007, якого вже грали Бернард Лі, Роберт Браун, Джуді Денч і Рейф Файнс. Можете прокоментувати ці чутки?

О, Боже! Я вже так давно хочу бути М. Не знаю, кому потрібно зателефонувати...

Можливо, продюсеру бондіани Барбарі Брокколі?

Знаєте, я одного разу зустріла її і хотіла запитати: "Чи можу я бути М?", але не запитала. Мені потрібно спробувати поводитися крутіше. Але якщо чесно, я завжди хотіла йти в сповільненій зйомці на тлі вибуху, мати крутий вигляд!(Посміхається).

Нагадаємо, раніше ми писали, про "Міс Україна 2024" Марія Мельниченко в інтерв'ю Фокусу розповіла про перемогу і конкуренцію між учасницями.

Крім цього, Фокус писав, що раніше співачка Маша Кондратенко дала ексклюзивне інтерв'ю Фокусу і розповіла про дружбу з Klavdia Petrivna, участь у Євробаченні та свого продюсера.