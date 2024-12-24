Запятнает бренд: союзники Дональда Трампа-младшего недовольны его новой девушкой

Беттина Андерсон слишком гламурна, демократична и недостаточно преданна избранному президенту Дональду Трампу.

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Инсайдеры и друзья семьи Трамп делают все возможное, чтобы заставить 46-летнего Дональда Трампа-младшего прекратить его новые отношения со светской львицей из Палм-Бич Беттиной Андерсон. Союзники старшего сына президента обеспокоены тем, что его новая пассия "недостаточно MAGA" после ее предыдущей поддержки движения Black Lives Matter и строгих правил во время пандемии коронавируса. Об этом пишет Daily Mail.

Беттина Андерсон - новая девушка Дона-младшего Фото: Instagram Bettina Anderson

А теперь сторонники Трампа обеспокоены тем, что ее репутация скандальной тусовщицы в Палм-Бич недостаточно интеллектуальна, чтобы ассоциироваться с первой семьей.

На вопрос, почему в Палм-Бич такое возмущение по поводу Андерсон, многие ответили одинаково: "Мы хотим защитить бренд Трампа и не хотим, чтобы она была близка к семье".

Некоторые говорят, что фирма Kilo Content, которая работает с Андерсон, звонит репортерам и папарацци, чтобы предупредить их, когда светская львица выходит в город с Доном-младшим, поскольку она хочет повысить свою известность.

Другие говорят, что она хочет сблизиться с Трампами только потому, что сейчас это в моде.

Беттина Андерсон - новая девушка Дона-младшего Фото: Instagram Bettina Anderson

Они указали на ее более либеральные взгляды, чем у большинства поклонников Трампа.

Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон объявили о своих отношениях публично непосредственно перед тем, как его отец будет приведен к присяге в качестве 47-го президента страны 20 января 2025 года.

Источник сообщил, что Андерсон планирует присоединиться к Дону-младшему на инаугурации Трампа в следующем месяце. Это будет ее первое публичное мероприятие вместе с первым сыном.

Дональд Трамп-младший Фото: Donald Trump Jr./Instagram

"Одно дело беспокоиться о том, что махинации Палм-Бич остановятся в Мар-а-Лаго. Но позволить этим проблемам проникнуть в Белый дом — это новый уровень проблем", — сообщил инсайдер.

По крайней мере два человека из близкого окружения Дональда Трампа-младшего утверждают, что она использует сына Трампа лишь как последнюю ступеньку в своем "восхождении по социальной лестнице".

Но Дональд Трамп-младший явно не переживает о том, что его девушка не нравится его окружению Он вместе с Беттиной отправился в Италию в романтическое путешествие.

Андерсон публично опубликовала фотографии любовных писем и цветов, отправленных ей Доном-младшим, а также открыто задокументировала их роскошный отдых в Европе.

Кимберли Гилфойл и Дон-младший Фото: Instagram kimberlyguilfoyle

Напомним, 46-летний отец пятерых детей Дональд Трамп-младший начал встречаться с Беттиной еще когда был помолвлен с бывшей ведущей Fox News Кимберли Гилфойл. Кимберли принимала активное участие в предвыборной кампании Дональда Трампа и поддерживала его. За это избранный президент уже пообещал, что сделает Гилфойл послом в Греции, когда вернется в Белый дом.