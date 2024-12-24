Заплямує бренд: союзники Дональда Трампа-молодшого незадоволені його новою дівчиною

Беттіна Андерсон — занадто гламурна, демократична й недостатньо віддана обраному президенту Дональду Трампу.

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Інсайдери та друзі сім'ї Трамп роблять усе можливе, щоб змусити 46-річного Дональда Трампа-молодшого припинити його нові стосунки зі світською левицею з Палм-Біч Беттіною Андерсон. Союзники старшого сина президента стурбовані тим, що його нова пасія "недостатньо MAGA" після її попередньої підтримки руху Black Lives Matter і суворих правил під час пандемії коронавірусу. Про це пише Daily Mail.

Беттіна Андерсон — нова дівчина Дона-молодшого Фото: Instagram Bettina Anderson

А тепер прихильники Трампа стурбовані тим, що її репутація скандальної тусовщиці в Палм-Біч недостатньо інтелектуальна, щоб асоціюватися з першою сім'єю.

На запитання, чому в Палм-Біч таке обурення з приводу Андерсон, багато хто відповів однаково: "Ми хочемо захистити бренд Трампа і не хочемо, щоб вона була близька до сім'ї".

Дехто каже, що фірма Kilo Content, яка працює з Андерсон, дзвонить репортерам і папараці, щоб попередити їх, коли світська левиця виходить у місто з Доном-молодшим, оскільки вона хоче підвищити свою популярність.

Інші кажуть, що вона хоче зблизитися з Трампами тільки тому, що зараз це в моді.

Беттіна Андерсон — нова дівчина Дона-молодшого Фото: Instagram Bettina Anderson

Вони вказали на її ліберальніші погляди, ніж у більшості шанувальників Трампа.

Дональд Трамп-молодший і Беттіна Андерсон оголосили про свої стосунки публічно безпосередньо перед тим, як його батько буде приведений до присяги як 47-й президент країни 20 січня 2025 року.

Джерело повідомило, що Андерсон планує приєднатися до Дона-молодшого на інавгурації Трампа наступного місяця. Це буде її перший публічний захід разом із першим сином.

Дональд Трамп-молодший Фото: Donald Trump Jr./Instagram

"Одна справа турбуватися про те, що махінації Палм-Біч зупиняться в Мар-а-Лаго. Але дозволити цим проблемам проникнути в Білий дім — це новий рівень проблем", — повідомив інсайдер.

Принаймні двоє людей з близького оточення Дональда Трампа-молодшого стверджують, що вона використовує сина Трампа лише як останній щабель у своєму "сходженні соціальними сходами".

Але Дональд Трамп-молодший явно не переймається тим, що його дівчина не подобається його оточенню Він разом із Беттіною вирушив до Італії в романтичну подорож.

Андерсон публічно опублікувала фотографії любовних листів і квітів, надісланих їй Доном-молодшим, а також відкрито задокументувала їхній розкішний відпочинок у Європі.

Кімберлі Гілфойл і Дон-молодший Фото: Instagram kimberlyguilfoyle

Нагадаємо, 46-річний батько п'ятьох дітей Дональд Трамп-молодший почав зустрічатися з Беттіною ще коли був заручений із колишньою ведучою Fox News Кімберлі Гілфойл. Кімберлі брала активну участь у передвиборчій кампанії Дональда Трампа і підтримувала його. За це обраний президент уже пообіцяв, що зробить Гілфойл послом у Греції, коли повернеться до Білого дому.