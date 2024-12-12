Дональд Трамп втішив покинуту подругу свого сина і "знайшов" їй роботу в Греції (фото)

Заручини Дональда Трампа-молодшого та Кімберлі Гілфойл зірвалися, коли він почав зустрічатися з дівчиною, на 17 років молодшою.

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Дональд Трамп-молодший і його дівчина Кімберлі Гілфойл, з якою вони зустрічалися з 2018 року, офіційно розлучилися. У Дона тепер нова подруга — на 17 років молодша. Але його батько, обраний президент Дональд Трамп, вирішив підтримати свою вірну фанатку-республіканку Гіфойл. Як втішний приз обраний президент Трамп призначив Кімберлі Гілфойл послом у Греції. Про це пише Daily Mail.

За словами одного джерела, знайомого з сім'єю: "Кімберлі та Дона більше немає — принаймні, в романтичному плані. Їхні заручини офіційно ще не розірвано. Вони чекають на закінчення інавгурації, щоб оголосити про це".

Дональд Трамп-молодший і Кімберлі Гілфойл Фото: Instagram kimberlyguilfoyle

І хоча 55-річну Кімберлі не бачили з 46-річним Доном-молодшим уже кілька тижнів, він дедалі більше часу проводить зі світською левицею з Палм-Біч і "it girl" Беттіною Андерсон — новою жінкою в його житті, за якою, як кажуть, він "божеволіє".

Кімберлі Гілфойл не бачили разом із Дональдом Трампом-молодшим із 14 листопада, коли вона опублікувала фотографії з пишного святкування перемоги Трампа на базі обраного президента у Флориді, Мар-а-Лаго.

Тим часом, його новий роман розвивається. Він на минулих вихідних привітав Беттіну з 38-м днем народження і подарував їй діамантове кольє за 100 тисяч доларів.

Водночас Кімберлі Гілфойл продовжує роботу в штабі Дональда Трампа. Відома телеведуча і колишня дружина Гевіна Ньюсома під час передвиборчої кампанії займалася збором коштів та агітацією за Трампа.

Кімберлі Гілфойл на передвиборчому мітингу

Інсайдери повідомляють, що вона була "приголомшена", коли зрозуміла, що її проміняли на "найпопулярнішу дівчину Палм-Біч". Також вони зазначають, що Кімберлі намагалася заплющити очі на зради свого нареченого, але зрозуміла, що все скінчено, коли Беттіні Андерсон дали головне місце на сцені на Національному з'їзді Республіканської партії раніше того ж літа.

Беттіна Андерсон — нова дівчина Дональда Трампа-молодшого Фото: Instagram Bettina Anderson

Але оскільки Дональд Трамп дуже задоволений її роботою, то він, звісно, не залишить її без нагороди. І пост посла — це, ймовірно, тільки початок, зазначають інсайдери.

Беттіна добре відома в Палм-Біч своїми філантропічними роботами. Вона дочка президента Worth Avenue National Bank і знана світська левиця.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, хто така Кімберлі Гілфойл.

Також ми розповідали про те, хто є хто у великій родині обраного президента США. У Дональда Трампа п'ятеро дітей і десять онуків, і практично всі вони залучені в політику.