Дональд Трамп утешил брошенную подругу своего сына и "нашел" ей работу в Греции (фото)

Помолвка Дональда Трампа-младшего и Кимберли Гилфойл сорвалась, когда он начал встречаться с девушкой на 17 лет моложе.

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Дональд Трамп-младший и его девушка Кимберли Гилфойл, с которой они встречались с 2018 года, официально расстались. У Дона теперь новая подруга — на 17 лет моложе. Но его отец, избранный президент Дональд Трамп, решил поддержать свою верную фанатку-республиканку Гифойл. В качестве утешительного приза избранный президент Трамп назначил Кимберли Гилфойл послом в Греции. Об этом пишет Daily Mail.

По словам одного источника, знакомого с семьей: "Кимберли и Дона больше нет — по крайней мере, в романтическом плане. Их помолвка официально еще не расторгнута. Они ждут окончания инаугурации, чтобы объявить об этом".

Дональд Трамп-мледший и Кимберли Гилфойл Фото: Instagram kimberlyguilfoyle

И хотя 55-летнюю Кимберли не видели с 46-летним Доном-младшим уже несколько недель, он все больше времени проводит со светской львицей из Палм-Бич и "it girl" Беттиной Андерсон — новой женщиной в его жизни, по которой, как говорят, он "сходит с ума".

Кимберли Гилфойл не видели вместе с Дональдом Трампом-младшим с 14 ноября, когда она опубликовала фотографии с пышного празднования победы Трампа на базе избранного президента во Флориде, Мар-а-Лаго.

Тем временем, его новый роман развивается. Он на прошлых выходных поздравил Беттину с 38-м днем рождения и подарил ей бриллиантовое колье за 100 тысяч долларов.

При этом Кимберли Гилфойл продолжает работу в штабе Дональда Трампа. Известная телеведущая и бывшая жена Гэвина Ньюсома во время предвыборной кампании занималась сбором средств и агитацией за Трампа.

Кимберли Гилфойл на предвыборном митинге

Инсайдеры сообщают, что она была "ошеломлена", когда поняла, что ее променяли на "самую популярную девушку Палм-Бич". Также они отмечают, что Кимберли пыталась закрыть глаза на измены своего жениха, но поняла, что все кончено, когда Беттине Андерсон предоставили главное место на сцене на Национальном съезде Республиканской партии ранее тем же летом.

Беттина Андерсон — новая девушка Дональда Трампа-младшего Фото: Instagram Bettina Anderson

Но так как Дональд Трамп очень доволен ее работой, то он, конечно, не оставит ее без награды. И пост посла — это вероятно, только начала, отмечают инсайдеры.

Беттина хорошо известна в Палм-Бич своими филантропическими работами. Она дочь президента Worth Avenue National Bank и знаменитая светская львица.

Напомним, ранее Фокус писал о том, кто такая Кимберли Гилфойл.

Также мы рассказывали о том, кто есть кто в большой семье избранного президента США. У Дональда Трампа пять детей и десять внуков и практически все они вовлечены в политику.