В Киеве показали "Ежик Соник 3": среди зрителей Анна Саливанчук и Сергей Кисель (фоторепортаж)

В Киеве состоялся допремьерный показ приключенческой комедии "Еж Соник 3". Среди звезд Фокус заметил актеров сериалов "Однажды под Полтавой", "Женский доктор", а также блогера Антонину.

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22 декабря в Украине состоялся допремьерный показ долгожданной приключенческой комедии "Ежик Соник 3" (Sonic the Hedgehog 3). В кинотеатре собрались не только киноманы, но и звезды украинского шоу-бизнеса. Среди гостей были актриса Анна Саливанчук, известная по роли в сериале "Однажды под Полтавой", звезда сериала "Женский доктор" Сергей Кисель и популярный блогер Антонина, которая, отмечается своей сдержанностью в публичной жизни. Фокус побывал на событии.

О фильме

"Ежик Соник 3" выходит в широкий украинский прокат 26 декабря 2024 года и обещает стать настоящим событием для поклонников приключенческих фильмов. В новой части Соник, Наклз и Тейлз объединяются в команду, чтобы противостоять новому сильному врагу — таинственному Шэдоу, чья сила превышает все, с чем герои сталкивались ранее. Зловещий план Шэдоу должен угрожать всему миру, и герои должны объединить свои силы, чтобы спасти планету от хаоса.

Возвращение любимых героев

Фильм снова собрал всех любимых персонажей — Джима Керри, который возвращается к роли доктора Роботника, а также Джеймса Марсдена и Тики Соммерс, которые снова сыграют Тома и Мэдди. Главным героем, как всегда, будет быстрый и непобедимый еж Соник, а к его приключениям присоединится новый, харизматичный антагонист — Шедоу.

Анна Саливанчук Фото: David Neparidze

Сергей Кисель Фото: David Neparidze

Певец и актер LOGVIN Фото: David Neparidze

Макс Гордеев Фото: David Neparidze

Екатерина Вареник Фото: David Neparidze

Макс Киреев Фото: David Neparidze

Арти Живченко Фото: David Neparidze

Дмитрий Викулов, Паша Скороходько, Оксана Грынько Фото: David Neparidze

Макс Гордеев, блогер Антонина Фото: David Neparidze

Напомним, ранее мы писали, как прошла премьера психологического триллера "Еретик".

Кроме этого, Фокус писал, что Макс Барских выступил в Киеве в образе Святого Николая.