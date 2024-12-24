У Києві показали "Їжак Сонік 3": серед глядачів Анна Саліванчук і Сергій Кисіль (фоторепортаж)

У Києві відбувся допрем'єрний показ пригодницької комедії "Їжак Сонік 3". Серед зірок Фокус помітив акторів серіалів "Одного разу під Полтавою", "Жіночий лікар", а також блогерку Антоніну.

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22 грудня в Україні відбувся допрем'єрний показ довгоочікуваної пригодницької комедії "Їжак Сонік 3" (Sonic the Hedgehog 3). У кінотеатрі зібралися не тільки кіномани, а й зірки українського шоу-бізнесу. Серед гостей були акторка Анна Саліванчук, відома за роллю в серіалі "Одного разу під Полтавою", зірка серіалу "Жіночий лікар" Сергій Кисіль та популярна блогерка Антоніна, яка відзначається своєю стриманістю в публічному житті. Фокус побував на події.

Про фільм

"Їжак Сонік 3" виходить у широкий український прокат 26 грудня 2024 року і обіцяє стати справжньою подією для шанувальників пригодницьких фільмів. У новій частині Сонік, Наклз і Тейлз об'єднуються в команду, щоб протистояти новому сильному ворогу — таємничому Шедоу, чия сила перевищує все, з чим герої стикалися раніше. Зловісний план Шедоу має загрожувати всьому світу, і герої повинні об'єднати свої сили, щоб врятувати планету від хаосу.

Повернення улюблених героїв

Фільм знову зібрав усіх улюблених персонажів — Джима Керрі, який повертається до ролі доктора Роботніка, а також Джеймса Марсдена і Тікі Соммерс, які знову зіграють Тома і Медді. Головним героєм, як завжди, буде швидкий і непереможний їжак Сонік, а до його пригод приєднається новий, харизматичний антагоніст — Шедоу.

Анна Саліванчук Фото: David Neparidze

Сергій Кисіль Фото: David Neparidze

Співак і актор LOGVIN Фото: David Neparidze

Макс Гордєєв Фото: David Neparidze

Катерина Вареник Фото: David Neparidze

Макс Кірєєв Фото: David Neparidze

Арті Живченко Фото: David Neparidze

Дмитро Вікулов, Паша Скороходько, Оксана Гринько Фото: David Neparidze

Макс Гордєєв, блогерка Антоніна Фото: David Neparidze

Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшла прем'єра психологічного трилера "Єретик".

Крім цього, Фокус писав, що Макс Барських виступив у Києві в образі Святого Миколая.