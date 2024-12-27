27 декабря 2024 года: мученика Стефана - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя отказываться от угощений, пользоваться ножами, выбрасывать крошки со стола и ругаться.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память апостола из семидесяти, первомученика Стефана, которого приговорили к казни за христианскую проповедь в Иерусалиме примерно в 33-36 гг. Согласно Библии он творил чудеса и убедительно проповедовал веру во Христа.

Что нельзя делать 27 декабря:

отказываться от угощений;

использовать ножи, поэтому наши предки в этот день хлеб ломали, а не резали;

выбрасывать крошки, которые собрали со стола, потому что весь год проведешь в долгах;

ткать и шить.

Народные приметы и поверья:

если на деревьях иней, то год будет урожайным;

сильный снегопад — уродятся ягоды и грибы;

если лошади на землю ложатся, ждите тепла, а если ведут себя беспокойно — будет снег;

если солнечный и морозный день, то год будет урожайным.

День ангела празднуют:

Антонина, Степан, Тихон, Федор.

Родились 27 декабря:

1948 год — Жерар Депардье, французский актер театра, кино и телевидения, лауреат премий "Золотой глобус", "Сезар" и др;

1974 год — Алена Винницкая (наст. имя Ольга Винницкая), украинская певица, автор песен, бывшая солистка поп-группы "ВИА Гра";

1995 год — Тимоти Шаламе, американский актер.

Также в этот день:

1648 год — триумфальный въезд гетмана Войска Запорожского Богдана Хмельницкого в Киев через Золотые ворота;

1945 год — в Нью-Йорке представители 28 стран подписывают соглашение о создании Международного валютного фонда;

1994 год — запускают в эксплуатацию киевскую станцию метро "Позняки";

1997 год — вводят в эксплуатацию станцию метро "Печерская".

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