27 грудня 2024 року: мученика Стефана — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна відмовлятися від частувань, користуватися ножами, викидати крихти зі столу і лаятися.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостола із сімдесяти, первомученика Стефана, якого засудили до страти за християнську проповідь у Єрусалимі приблизно в 33-36 рр. Згідно з Біблією він творив чудеса і переконливо проповідував віру в Христа.
Що не можна робити 27 грудня:
- відмовлятися від частувань;
- використовувати ножі, тому наші предки цього дня хліб ламали, а не різали;
- викидати крихти, які зібрали зі столу, бо весь рік проведеш у боргах;
- ткати і шити.
Народні прикмети та повір'я:
- якщо на деревах іній, то рік буде врожайним;
- сильний снігопад — вродяться ягоди та гриби;
- якщо коні на землю лягають, чекайте тепла, а якщо поводяться неспокійно — буде сніг;
- якщо сонячний і морозний день, то рік буде врожайним.
День ангела святкують:
Антоніна, Степан, Тихон, Федір.
Народилися 27 грудня:
1948 рік — Жерар Депардьє, французький актор театру, кіно і телебачення, лауреат премій "Золотий глобус", "Сезар" тощо;
1974 рік — Альона Вінницька (наст. ім'я Ольга Вінницька), українська співачка, авторка пісень, колишня солістка поп-групи "ВІА Гра";
1995 рік — Тімоті Шаламе, американський актор.
Також цього дня:
1648 рік — тріумфальний в'їзд гетьмана Війська Запорозького Богдана Хмельницького до Києва через Золоті ворота;
1945 рік — у Нью-Йорку представники 28 країн підписують угоду про створення Міжнародного валютного фонду;
1994 рік — запускають в експлуатацію київську станцію метро "Позняки";
1997 рік — вводять в експлуатацію станцію метро "Печерська".
Також Фокус писав церковний календар на грудень 2024 року