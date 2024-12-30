Новогодние планы украинских звезд: где будут праздновать артисты 2025 год

Новый год — это время, когда каждый стремится оставить позади старые заботы и настроиться на новые начинания. Известные украинцы, артисты, писатели и блогеры, поделились своими планами по празднованию 2024 года. Кто-то будет выбирать спокойный вечер дома, а кто-то — новые приключения и незабываемые мгновения за пределами родной страны.

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Новый год для многих — это возможность провести время с родными, отдохнуть и помечтать о будущем. Известные украинцы рассказали Фокусу о своих праздничных планах и местах, где они встретят 2024 год.

В этом году известные украинцы выбрали разные способы празднования, но все они стремятся провести это время с близкими, делиться любовью и надеждой на будущее. Независимо от места празднования, для каждого это время является особенным и важным.

Оля Цибульская Фото: Пресслужба

Певица Оля Цибульская отметила, что будет праздновать Новый год в спортзале, ведь всегда стремится поддерживать форму после праздников.

"Для меня важно не набирать лишний вес, поэтому буду активно заниматься спортом. Но кроме этого, я вместе с MuzikaHub присоединилась к благотворительному проекту для поддержки детей из детских домов. Этот праздник для меня не только о подарках, но и о том, как помочь тем, кто в этом нуждается", — поделилась Оля.

Аня Гресь Фото: Пресслужба

Актриса и владелица бренда Shovkovo Аня Гресь в этом году решила осуществить свою заветную мечту вместе с сыном. Она планирует провести праздничную ночь на другом континенте, но место празднования оставляет в тайне, чтобы не "сглазить" свой праздник. Для актрисы этот год — это шанс реализовать давно запланированные мечты и провести больше времени с семьей.

SOWA Фото: Пресслужба

Певица SOWA, которая часто находится в путешествиях, в этом году решила праздновать Новый год дома.

"Я буду рада провести это время без спешки, просто в пижаме, без необходимости готовиться к праздникам. Для меня важно просто быть дома и наслаждаться моментом. В то же время, я люблю свою работу, поэтому празднование на сцене также приносит мне радость", — поделилась SOWA.

АНГЕЛА Фото: Пресслужба

Певица ANGELA, что для нее этот Новый год — это время для уюта дома, среди близких. Она хочет создать атмосферу тепла, где каждый сможет почувствовать себя счастливым и нужным.

"Новый год всегда был для меня праздником любви и новых начинаний", — говорит певица.

Галина Денисюк Фото: Пресслужба

Стилист Галина Денисюк планирует провести праздничные дни с семьей в тесном кругу, наслаждаясь подарками и создавая праздничное настроение.

"Рождество и Новый год мы планируем праздновать в семейном кругу, в уютной семейной атмосфере. Обмениваясь подарками и создавая хорошее настроение друг другу, эти праздники становятся особенными", — рассказала стилистка.

Людмила Калабуха Фото: Пресслужба

Писательница и бизнес-тренер Людмила Калабуха проведет Новый год дома, во Львове, вместе с мужем. Она рассказала, что вместе они приготовит вкусный праздничный стол и будут загадывать желания.

"В этом году у меня есть особое желание, которое я научилась формулировать в Индии и на Шри-Ланке. Мы стараемся сформулировать наши желания четко, чтобы они осуществились", — поделилась Людмила.

Для нее этот праздник — это теплые воспоминания из детства и ощущение надежды на лучшее.

Дима ПРОКОПОВ Фото: Пресслужба

Певец Dima PROKOPOV после двух лет, когда Новый год встречался на сцене, решил провести его с семьей.

"В этом году я буду праздновать в родном Каменце-Подольском. Прошлый год я много работал, а теперь буду с семьей, вместе будем праздновать и смотреть новогодние концерты", — рассказал певец.

Напомним, ранее мы писали, что пара купила живую елку на Рождество и была шокирована тем, что в ней живет.

Кроме этого, Фокус писал, что синоптик рассказала, будет ли снег на Рождество и Новый год.