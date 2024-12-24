Прогноз погоды до конца года: синоптик рассказала, будет ли снег на Рождество и Новый год

Резкого изменения погоды в 2024 году уже ожидать не следует. Однако синоптик Наталья Птуха рассказала, где и когда заснежит.

Related video

До конца 2024 года какого-то кардинального изменения погоды ждать не стоит. Об этом в комментарии УНИАН 24 декабря сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Прогноз погоды на Рождество

25 декабря на западе и севере местами возможен небольшой мокрый снег. В Карпатах — умеренный снег, на юге же ожидаются дожди. В остальных областях будет сухо.

Температура днем и ночью — от -3° до +4°, и только в южных регионах — от +1° до +7°.

Прогноз погоды на неделю

26 декабря также столбики термометров в течение суток будут фиксировать от -3 до +4 градусов, на юге — от +1 до +7 градусов. На западе и севере осадки прекратятся, а на остальных территориях еще возможны дождь и мокрый снег.

Уже с пятницы ожидается постепенное прекращение осадков, а также возможны прояснения и более сильные ночные заморозки. 28 декабря тоже будет сухо. В течение суток температура воздуха составит от -3 до +4 градусов, холоднее будет только в Карпатах — ночью от -4 до -9, а днем от -5 до нуля.

"Но в целом каких-то существенных колебаний в ближайшие дни мы не ожидаем. То есть, если говорить о температурных показателях, они очень похожи, в принципе, на предыдущую неделю", — отметила синоптик.

Прогноз погоды на Новый год

Птуха не советует рассчитывать на снег в Новый год. По ее словам, на Рождество настоящая зимняя погода возможна — в некоторых западных областях и в Карпатах будет и мороз, и снег. Однако 31 декабря снежного покрова ожидать не следует, ведь в эту дату и дни перед ней преимущественно будет сухо. Мокрый снег, который выпадет 26 декабря по Украине кроме запада и севера, будет быстро таять.

Напомним, в ССО опубликовали рождественское видео о значении композиции "Щедрик". Один из спецназовцев исполнил знакомую всему миру мелодию на флейте, находясь в Покровске.

В Одесской области отравились трое детей в возрасте 3, 5 и 7 лет. Когда мать заметила, что дочери и сын находятся в тяжелом состоянии, она вызвала скорую, но медики уже не успели их спасти.