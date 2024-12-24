Прогноз погоди до кінця року: синоптикиня розповіла, чи буде сніг на Різдво та Новий рік

Різкої зміни погоди у 2024 році вже очікувати не слід. Однак синоптикиня Наталія Птуха розповіла, де й коли засніжить.

Related video

До кінця 2024 року якоїсь кардинальної зміни погоди чекати не варто. Про це у коментарі УНІАН 24 грудня повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Прогноз погоди на Різдво

25 грудня на заході та півночі місцями можливий невеликий мокрий сніг. У Карпатах — помірний сніг, на півдні ж очікуються дощі. У решті областей буде сухо.

Температура вдень і вночі — від -3° до +4°, і лише на у південних регіонах — від +1° до +7°.

Прогноз погоди на тиждень

26 грудня також стовпчики термометрів протягом доби фіксуватимуть від -3 до +4 градусів, на півдні — від +1 до +7 градусів. На заході та півночі опади припиняться, а на решті територій ще можливі дощ і мокрий сніг.

Вже з п’ятниці очікується поступове припинення опадів, а також можливі прояснення та сильніші нічні заморозки. 28 грудня теж буде сухо. Протягом доби температура повітря становитиме від -3 до +4 градусів, холодніше буде лише у Карпатах — вночі від -4 до -9, а вдень від -5 до нуля.

"Але загалом якихось істотних коливань найближчими днями ми не очікуємо. Тобто, якщо говорити про температурні показники, вони дуже схожі, в принципі, на попередній тиждень", — зауважила синоптикиня.

Прогноз погоди на Новий рік

Птуха не радить розраховувати на сніг у Новий рік. З її слів, на Різдво справжня зимова погода можлива — у деяких західних областях і в Карпатах буде і мороз, і сніг. Однак 31 грудня снігового покриву очікувати не слід, адже у цю дату й дні перед нею переважно буде сухо. Мокрий сніг, який випаде 26 грудня по Україні окрім заходу та півночі, швидко танутиме.

Нагадаємо, у ССО опублікували різдвяне відео про значення композиції "Щедрик". Один зі спецпризначенців виконав знайому усьому світу мелодію на флейті, перебуваючи у Покровську.

В Одеській області отруїлися троє дітей віком 3, 5 і 7 років. Коли мати помітила, що доньки й син перебувають у важкому стані, вона викликала швидку, але медики вже не встигли їх врятувати.