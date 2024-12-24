"Щедрик" в руїнах: бійці ССО привітали з Різдвом та показали, який вигляд має Покровськ (відео)

"Щедрик" був створений на початку ХХ століття українським композитором Миколою Леонтовичем у Покровську, який наразі ЗС РФ намагаються окупувати.

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Українська різдвяна композиція "Щедрик" понад сотню років виконується в США, Західній Європі, та символізує святковий настрій та зимову магію. Вперше її заспівали у 1922 році, коли молода Українська незалежна республіка (УНР) намагалась зберегтись, отримавши підтримку від світу. Про значення "Щедрика" у 2024 році ідеться у різдвяному відео Єдиного центру рекрутингу Сил спецоперації ЗСУ, яке з'явилось у Facebook та YouTube-каналі установи.

На відео спершу розказується про план голови Директорії, головного отамана військ і флоту УНР Симона Петлюри, пов'язаного з різдвяною піснею на музику Миколи Леонтовича. На думку Петлюри, "Щедрик" мав пропагувати за кордоном ідею незалежності України, ідеться на відео. Після цього з'являються кадри з метрополітену, в якому музиканти Київської муніципальній академії музики ім.Р.М.Глієра грають композицію. Далі — кадри з Покровська: видно місто зі зруйнованими будинками та мостами. Бійці ССО, які утримують позиції на Покровському напрямку, витягують флейту і один зі спецпризначенців намагається заграти, поки не починається обстріл.

У дописі центру рекрутингу ССО вказано, що відео покликане не просто привітати українців з Різдвом, а й нагадати походження композиції "Щедрик", яка стала символом свята ледь не для всього світу. Також ідеться про "магію зимових свят і нагадування про важливість миру та гармонії в кожному домі". Автори повідомлення дякують захисникам та захисницям, а також усім помічникам, які долучились до створення відео.

"Вітаємо всіх вас з Різдвом Христовим! Не дозволяйте цій пісні стати тишею", — підсумовується у дописі рекрутингового центру.

На сторінках Генштабу ЗСУ та головнокомандувача Олександра Сирського, Міноборони та глави МОУ Рустема Умєрова поки що не відшукалось привітань з Різдвом 2024.

Зазначимо, Фокус писав про перенесення церковних свят, запроваджене віднедавна в Україні. Згідно з оновленим календарем, Різдво святкують на два тижні раніше: Святвечір — 24 грудня, Різдво Христове — 25 грудня. До святкового столу слід приготувати 12 пісних страв на основі традиційних для українців продуктів: риби, овочів, фруктів, грибів, горіхів, пшениці (інших злаків) та ін.

Нагадуємо, Фокус дослідив питання, чи будуть вихідні дні в українців на час Різдва та новорічних свят.