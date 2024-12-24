"Щедрик" в руинах: бойцы ССО поздравили с Рождеством и показали, как выглядит Покровск (видео)

"Щедрик" был создан в начале ХХ века украинским композитором Николаем Леонтовичем в Покровске, который сейчас ВС РФ пытаются оккупировать.

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Украинская рождественская композиция "Щедрик" более сотни лет выполняется в США, Западной Европе, и символизирует праздничное настроение и зимнюю магию. Впервые ее спели в 1922 году, когда молодая Украинская независимая республика (УНР) пыталась сохраниться, получив поддержку от мира. О значении "Щедрика" в 2024 году говорится в рождественском видео Единого центра рекрутинга Сил спецоперации ВСУ, которое появилось в Facebook и YouTube-канале учреждения.

На видео сначала рассказывается о плане председателя Директории, главного атамана войск и флота УНР Симона Петлюры, связанного с рождественской песней на музыку Николая Леонтовича. По мнению Петлюры, "Щедрик" должен был пропагандировать за рубежом идею независимости Украины, говорится на видео. После этого появляются кадры из метрополитена, в котором музыканты Киевской муниципальной академии музыки им.Р.М.Глиера играют композицию. Далее — кадры из Покровска: видно город с разрушенными домами и мостами. Бойцы ССО, которые удерживают позиции на Покровском направлении, вытаскивают флейту и один из спецназовцев пытается сыграть, пока не начинается обстрел.

В заметке центра рекрутинга ССО указано, что видео призвано не просто поздравить украинцев с Рождеством, но и напомнить происхождение композиции "Щедрик", которая стала символом праздника чуть ли не для всего мира. Также речь идет о "магии зимних праздников и напоминании о важности мира и гармонии в каждом доме". Авторы сообщения благодарят защитников и защитниц, а также всех помощников, которые присоединились к созданию видео.

"Поздравляем всех вас с Рождеством Христовым! Не позволяйте этой песне стать тишиной", — подытоживается в заметке рекрутингового центра.

На страницах Генштаба ВСУ и главнокомандующего Александра Сырского, Минобороны и главы МОУ Рустема Умерова пока не отыскалось поздравлений с Рождеством 2024.

Отметим, Фокус писал о переносе церковных праздников, введенном с недавних пор в Украине. Согласно обновленному календарю, Рождество празднуют на две недели раньше: Сочельник — 24 декабря, Рождество Христово — 25 декабря. К праздничному столу следует приготовить 12 постных блюд на основе традиционных для украинцев продуктов: рыбы, овощей, фруктов, грибов, орехов, пшеницы (других злаков) и др.

Напоминаем, Фокус исследовал вопрос, будут ли выходные дни у украинцев на время Рождества и новогодних праздников.