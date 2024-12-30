Новорічні плани українських зірок: де святкуватимуть артисти 2025 рік
Новий рік — це час, коли кожен прагне залишити позаду старі турботи і налаштуватися на нові починання. Відомі українці, артисти, письменники та блогери, поділились своїми планами щодо святкування 2024 року. Хтось обиратиме спокійний вечір вдома, а хтось — нові пригоди та незабутні миті за межами рідної країни.
Новий рік для багатьох — це можливість провести час з рідними, відпочити та помріяти про майбутнє. Відомі українці розповіли Фокусу про свої святкові плани і місця, де вони зустрінуть 2024 рік.
Цьогоріч відомі українці обрали різні способи святкування, але всі вони прагнуть провести цей час з близькими, ділитися любов'ю та надією на майбутнє. Незалежно від місця святкування, для кожного цей час є особливим і важливим.
Співачка Оля Цибульська зазначила, що святкуватиме Новий рік у спортзалі, адже завжди прагне підтримувати форму після свят.
"Для мене важливо не набирати зайву вагу, тому буду активно займатись спортом. Але окрім цього, я разом з MuzikaHub долучилась до благодійного проекту для підтримки дітей з дитячих будинків. Це свято для мене не лише про подарунки, а й про те, як допомогти тим, хто цього потребує", — поділилася Оля.
Акторка та власниця бренду Shovkovo Аня Гресь цього року вирішила здійснити свою заповітну мрію разом із сином. Вона планує провести святкову ніч на іншому континенті, але місце святкування залишає у таємниці, щоб не "зурочити" своє свято. Для акторки цей рік — це шанс реалізувати давно заплановані мрії та провести більше часу з родиною.
Співачка SOWA, яка часто знаходиться в подорожах, цьогоріч вирішила святкувати Новий рік вдома.
"Я буду рада провести цей час без поспіху, просто в піжамі, без необхідності готуватись до свят. Для мене важливо просто бути вдома і насолоджуватись моментом. Водночас, я люблю свою роботу, тому святкування на сцені також приносить мені радість", — поділилась SOWA.
Співачка ANGELA, що для неї цей Новий рік — це час для затишку вдома, серед близьких. Вона хоче створити атмосферу тепла, де кожен зможе відчути себе щасливим і потрібним.
"Новий рік завжди був для мене святом любові та нових починань", — каже співачка.
Стилістка Галина Денисюк планує провести святкові дні з родиною в тісному колі, насолоджуючись подарунками та створюючи святковий настрій.
"Різдво і Новий рік ми плануємо святкувати в родинному колі, у затишній сімейній атмосфері. Обмінюючись подарунками та створюючи гарний настрій одне одному, ці свята стають особливими", — розповіла стилістка.
Письменниця та бізнес-тренерка Людмила Калабуха проведе Новий рік вдома, у Львові, разом з чоловіком. Вона розповіла, що разом вони приготують смачний святковий стіл і загадуватимуть бажання.
"Цього року в мене є особливе бажання, яке я навчилась формулювати в Індії та на Шрі-Ланці. Ми намагаємось сформулювати наші бажання чітко, аби вони здійснились", — поділилася Людмила.
Для неї це свято — це теплі спогади з дитинства та відчуття надії на краще.
Співак Dima PROKOPOV після двох років, коли Новий рік зустрічався на сцені, вирішив провести його з родиною.
"Цього року я буду святкувати в рідному Кам'янці-Подільському. Минулий рік я багато працював, а тепер буду з родиною, разом святкуватимемо і дивитимемося новорічні концерти", — розповів співак.
Нагадаємо, раніше ми писали, що пара купила живу ялинку на Різдво і була шокована тим, що в ній живе.
Крім цього, Фокус писав, що синоптикиня розповіла, чи буде сніг на Різдво та Новий рік.