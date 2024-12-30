Новорічні плани українських зірок: де святкуватимуть артисти 2025 рік

Новий рік — це час, коли кожен прагне залишити позаду старі турботи і налаштуватися на нові починання. Відомі українці, артисти, письменники та блогери, поділились своїми планами щодо святкування 2024 року. Хтось обиратиме спокійний вечір вдома, а хтось — нові пригоди та незабутні миті за межами рідної країни.

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Новий рік для багатьох — це можливість провести час з рідними, відпочити та помріяти про майбутнє. Відомі українці розповіли Фокусу про свої святкові плани і місця, де вони зустрінуть 2024 рік.

Цьогоріч відомі українці обрали різні способи святкування, але всі вони прагнуть провести цей час з близькими, ділитися любов'ю та надією на майбутнє. Незалежно від місця святкування, для кожного цей час є особливим і важливим.

Оля Цибульська Фото: Пресслужба

Співачка Оля Цибульська зазначила, що святкуватиме Новий рік у спортзалі, адже завжди прагне підтримувати форму після свят.

"Для мене важливо не набирати зайву вагу, тому буду активно займатись спортом. Але окрім цього, я разом з MuzikaHub долучилась до благодійного проекту для підтримки дітей з дитячих будинків. Це свято для мене не лише про подарунки, а й про те, як допомогти тим, хто цього потребує", — поділилася Оля.

Аня Гресь Фото: Пресслужба

Акторка та власниця бренду Shovkovo Аня Гресь цього року вирішила здійснити свою заповітну мрію разом із сином. Вона планує провести святкову ніч на іншому континенті, але місце святкування залишає у таємниці, щоб не "зурочити" своє свято. Для акторки цей рік — це шанс реалізувати давно заплановані мрії та провести більше часу з родиною.

SOWA Фото: Пресслужба

Співачка SOWA, яка часто знаходиться в подорожах, цьогоріч вирішила святкувати Новий рік вдома.

"Я буду рада провести цей час без поспіху, просто в піжамі, без необхідності готуватись до свят. Для мене важливо просто бути вдома і насолоджуватись моментом. Водночас, я люблю свою роботу, тому святкування на сцені також приносить мені радість", — поділилась SOWA.

ANGELA Фото: Пресслужба

Співачка ANGELA, що для неї цей Новий рік — це час для затишку вдома, серед близьких. Вона хоче створити атмосферу тепла, де кожен зможе відчути себе щасливим і потрібним.

"Новий рік завжди був для мене святом любові та нових починань", — каже співачка.

Галина Денисюк Фото: Пресслужба

Стилістка Галина Денисюк планує провести святкові дні з родиною в тісному колі, насолоджуючись подарунками та створюючи святковий настрій.

"Різдво і Новий рік ми плануємо святкувати в родинному колі, у затишній сімейній атмосфері. Обмінюючись подарунками та створюючи гарний настрій одне одному, ці свята стають особливими", — розповіла стилістка.

Людмила Калабуха Фото: Пресслужба

Письменниця та бізнес-тренерка Людмила Калабуха проведе Новий рік вдома, у Львові, разом з чоловіком. Вона розповіла, що разом вони приготують смачний святковий стіл і загадуватимуть бажання.

"Цього року в мене є особливе бажання, яке я навчилась формулювати в Індії та на Шрі-Ланці. Ми намагаємось сформулювати наші бажання чітко, аби вони здійснились", — поділилася Людмила.

Для неї це свято — це теплі спогади з дитинства та відчуття надії на краще.

Dima PROKOPOV Фото: Пресслужба

Співак Dima PROKOPOV після двох років, коли Новий рік зустрічався на сцені, вирішив провести його з родиною.

"Цього року я буду святкувати в рідному Кам'янці-Подільському. Минулий рік я багато працював, а тепер буду з родиною, разом святкуватимемо і дивитимемося новорічні концерти", — розповів співак.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пара купила живу ялинку на Різдво і була шокована тим, що в ній живе.

Крім цього, Фокус писав, що синоптикиня розповіла, чи буде сніг на Різдво та Новий рік.