31 декабря: что сделать перед Новым годом, чтобы начать год в гармонии

Специально для Фокуса астролог Ания Анима рассказала, как правильно провести последний день года, чтобы привлечь положительную энергию в 2025 году.

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31 декабря — это не только день подготовки к праздничной ночи, но и возможность настроить себя и свое пространство на гармонию в новом году. Специально для Фокуса астролог Ания Анима рассказала, как использовать энергию среды и знака Девы, чтобы привлечь положительную энергию в 2025 году.

Энергии среды и знака Девы

31 декабря 2024 года приходится на среду — день, которым руководит планета Меркурий. По словам эксперта, этот день связан с развитием интеллекта, гибкостью ума и эффективным общением. Меркурий подчеркивает важность внимания к деталям и способности адаптироваться к изменениям.

"Новый год наступит в момент, когда на небе будет восходить знак Девы, — пояснила астролог Ания Анима, — Этот знак символизирует порядок, практичность и осознанность. Поэтому главной задачей этого дня является создание гармонии как во внешней среде, так и внутри себя".

Что сделать перед Новым годом?

Ания Анима утверждает, что в преддверии праздничной ночи следует уделить внимание таким вещам:

Генеральная уборка. Порядок в доме способствует гармонизации мыслей и помогает завершить старый год с ощущением спокойствия.

Избавление от старых вещей. Как утверждает астролог, это символически помогает "сбросить старую кожу", освободить место для нового и отпустить то, что уже не приносит пользы.

Создание уюта. Добавьте теплых деталей в пространство: зажгите свечи, включите приятную музыку или украсьте дом символами Нового года.

Гармония в мыслях Кроме внешнего порядка, важно позаботиться о внутреннем спокойствии. По словам астролога, это лучшее время для подведения итогов года, обдумывания целей и благодарности за то, что уже есть в вашей жизни.

"Завершая старый год, настройте себя на новый с позитивными мыслями. Осознанность и благодарность создают мощную основу для будущих свершений", — отметила Ания Анима.

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