31 грудня: що зробити перед Новим роком, щоб почати рік у гармонії

Спеціально для Фокусу астрологиня Анія Аніма розповіла, як правильно провести останній день року, щоб залучити позитивну енергію у 2025 році.

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31 грудня — це не лише день підготовки до святкової ночі, а й можливість налаштувати себе та свій простір на гармонію в новому році. Спеціально для Фокусу астрологиня Анія Аніма розповіла, як використати енергію середи та знаку Діви, щоб залучити позитивну енергію у 2025 році.

Енергії середи та знаку Діви

31 грудня 2024 року припадає на середу — день, яким керує планета Меркурій. За словами експертки, цей день пов’язаний із розвитком інтелекту, гнучкістю розуму та ефективним спілкуванням. Меркурій наголошує на важливості уваги до деталей і здатності адаптуватися до змін.

"Новий рік настане в момент, коли на небі буде сходити знак Діви, — пояснила астрологиня Анія Аніма. — Цей знак символізує порядок, практичність і усвідомленість. Тому головним завданням цього дня є створення гармонії як у зовнішньому середовищі, так і всередині себе".

Що зробити перед Новим роком?

Анія Аніма стверджує, що напередодні святкової ночі слід приділити увагу таким речам:

Генеральне прибирання. Порядок у домі сприяє гармонізації думок і допомагає завершити старий рік із відчуттям спокою.

Позбавлення старих речей. Як стверджує астрологиня, це символічно допомагає "скинути стару шкіру", звільнити місце для нового та відпустити те, що вже не приносить користі.

Створення затишку. Додайте теплих деталей у простір: запаліть свічки, увімкніть приємну музику або прикрасьте будинок символами Нового року.

Гармонія в думках Окрім зовнішнього порядку, важливо подбати про внутрішній спокій. За словами астрологині, це найкращий час для підбиття підсумків року, обдумування цілей і вдячності за те, що вже є у вашому житті.

"Завершуючи старий рік, налаштуйте себе на новий із позитивними думками. Усвідомленість і вдячність створюють найпотужнішу основу для майбутніх звершень", — зазначила Анія Аніма.

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