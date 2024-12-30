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Стиль жизни

30 декабря 2024 года: Анисии Солунской - что сегодня нельзя делать

Анисии Солунской 30 декабря 2024
Изображение Анисии Солунской

Сегодня нельзя шить и прясть. Среди главных примет этого дня — ветер с юга сулит хороший урожай.

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Что случилось 30 декабря:

Сегодня церковь почитает память христианской святой Анисии Солунской, пострадавшей за свою веру при императоре Максимиане. Согласно житиям, мученица Анисия жила в греческом городе Салоники и происходила из христианской семьи. После смерти родителей раздала полученное наследство бедным и проводила жизнь в молитвах и посте. Она отказалась пойти с римским воином на языческий праздник. И тогда он сорвал с ее головы покрывало и пронзил ее мечом. Мощи Анисии и сейчас находятся в базилике Святого Димитрия в Салониках.

Что нельзя делать 30 декабря:

  • шить и прясть;
  • подбирать что-то с земли;
  • разбивать копилку с деньгами;
  • рубить дрова;
  • мыть волосы на ночь.

Народные приметы и поверья:

  • идет снег — ждите пасмурное лето;
  • ветер с юга — к хорошему урожаю;
  • солнечный день — скоро потеплеет;
  • не видно звезд — погода резко меняется;
  • если воробьи громко чирикают, то ждите тепло.

День ангела празднуют:

Анисия, Федора, Макар, Ирина, Антон, Орина, Федосия, Лев, Ярина.

Этот день в истории:

1616 год — выходит из печати "Часослов" — первая печатная книга в Киеве.

Также Фокус писал церковный календарь на декабрь 2024 года