30 грудня 2024 року: Анісії Солунської — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна шити і прясти. Серед головних прикмет цього дня — вітер з півдня обіцяє гарний урожай.
Що сталося 30 грудня:
Сьогодні церква вшановує пам'ять християнської святої Анісії Солунської, яка постраждала за свою віру за часів імператора Максиміана. Згідно з житіями, мучениця Анісія жила в грецькому місті Салоніки і походила з християнської родини. Після смерті батьків роздала отриманий спадок бідним і проводила життя в молитвах і пості. Вона відмовилася піти з римським воїном на язичницьке свято. І тоді він зірвав з її голови покривало і пронизав її мечем. Мощі Анісії й нині перебувають у базиліці Святого Димитрія в Салоніках.
Що не можна робити 30 грудня:
- шити і прясти;
- підбирати щось із землі;
- розбивати скарбничку з грошима;
- рубати дрова;
- мити волосся на ніч.
Народні прикмети та повір'я:
- йде сніг — чекайте похмурого літа;
- вітер з півдня — до гарного врожаю;
- сонячний день — скоро потеплішає;
- не видно зірок — погода різко змінюється;
- якщо горобці голосно цвірінькають, то чекайте на тепло.
День ангела святкують:
Анісія, Федора, Макар, Ірина, Антон, Орина, Федосія, Лев, Ярина.
Цей день в історії:
1616 рік — виходить із друку "Часослов" — перша друкована книга в Києві.
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