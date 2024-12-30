30 грудня 2024 року: Анісії Солунської — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна шити і прясти. Серед головних прикмет цього дня — вітер з півдня обіцяє гарний урожай.

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Що сталося 30 грудня:

Сьогодні церква вшановує пам'ять християнської святої Анісії Солунської, яка постраждала за свою віру за часів імператора Максиміана. Згідно з житіями, мучениця Анісія жила в грецькому місті Салоніки і походила з християнської родини. Після смерті батьків роздала отриманий спадок бідним і проводила життя в молитвах і пості. Вона відмовилася піти з римським воїном на язичницьке свято. І тоді він зірвав з її голови покривало і пронизав її мечем. Мощі Анісії й нині перебувають у базиліці Святого Димитрія в Салоніках.

Що не можна робити 30 грудня:

шити і прясти;

підбирати щось із землі;

розбивати скарбничку з грошима;

рубати дрова;

мити волосся на ніч.

Народні прикмети та повір'я:

йде сніг — чекайте похмурого літа;

вітер з півдня — до гарного врожаю;

сонячний день — скоро потеплішає;

не видно зірок — погода різко змінюється;

якщо горобці голосно цвірінькають, то чекайте на тепло.

День ангела святкують:

Анісія, Федора, Макар, Ірина, Антон, Орина, Федосія, Лев, Ярина.

Цей день в історії:

1616 рік — виходить із друку "Часослов" — перша друкована книга в Києві.

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