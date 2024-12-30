Женщине задавали только один вопрос из-за послерождественской уборки: что интересовало людей (видео)

В комментариях женщина рассказывала, что любит убирать, однако при необходимости получает от близких нужную помощь.

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Уборка после рождественских и новогодних праздников может быть кошмаром для многих. Однако Кэтрин Бенсон оставляет свою гостиную некоторое время после Рождества в беспорядке, чем удивляет своих подписчиков. Под ее видео пользователи задают один и тот же вопрос, пишет Mirror.

Видео с разбросанной по полу упаковочной бумагой и другими вещами в гостиной женщины заставило задать пользователей в комментариях задать один и тот же вопрос: почему она убирает весь хаос. Один из пользователей спрашивал ее, почему Кэтрин Бенсон не требует, чтобы дети убирали за собой. Другой поинтересовался, устает ли женщина, убирая это все в одиночку.

"Нет, я предпочитаю это. Если и когда мне нужна помощь, то я всегда ее получаю", — написала женщина.

Другой пользователь пошутил о беспорядке в гостиной Кэтрин, отметив что он "благодарен" за то, что во время праздников увидел еще один дом в таком же состоянии, как и его собственный. По его словам, хорошо, что "мой дом — не единственный, который выглядит так".

Один из комментаторов отметил, что ему не нравится рождественский беспорядок. Однако, по словам Кэтрин, кавардак — это часть праздников.

"Назовите меня сумасшедшей, но беспорядок после Рождества никогда меня не беспокоил. Это напоминание о рождественском утре, и обычно я оставляю до 26-го числа",

В комментариях несколько человек признались, что считают уборку беспорядка очень приятной частью процесса уборки. Некоторые признавались, что им нравится разрывать рождественские коробки, другие делились собственными хитростями послерождественского наведения порядка.

Напомним, недавно женщина рассказала, какие "невероятные" подарки получила от мужа на Рождество. После праздника она подала на развод.

Добавим, что супруги из Колорадо выбросили ребенка на автостраду в Денвере в одном подгузнике, однако пара сфотографировала его на память. Впоследствии муж и жена были арестованы.