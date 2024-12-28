Родители бросили ребенка на Рождество и сбежали: что произошло и как удалось поймать супругов

Как говорится в материале, ребенка выбросили на автостраду в Денвере в одном подгузнике, однако сфотографировали на память.

Related video

Супруги из Колорадо были арестованы на Рождество после того, как они оставили своего новорожденного ребенка посреди оживленной дороги, одетого только в подгузник и оставленного в автокресле. Об этом пишет Daily Star.

Джарвис Симс, 42 года, и Кристина Турман, 33 года, были задержаны в среду вечером, и каждому из них было предъявлено по одному обвинению в жестоком обращении с детьми, согласно сообщению правоохранительных органов.

Офис шерифа округа Адамс отреагировал на звонок в 911 около 9:30 утра на Рождество, в котором сообщалось о младенце без присмотра на обочине дороги в Денвере. Ребенок был найден помощниками шерифа в одном подгузнике.

Человек, который позвонил в 911, остался на месте происшествия, чтобы обеспечить безопасность ребенка, прежде чем сообщить в полицию.

До того, как родители были идентифицированы, офис шерифа опубликовал фотографии автокресла на Facebook. На автокресле было написано: "Только для демонстрации. Не предназначено для продажи".

Детское кресло Фото: Daily Star

Перед арестом родителей ребенка был распространен пресс-релиз, в котором говорилось: "Мы надеемся, что кто-то узнает автокресло или знает что-то о ребенке или семье, чтобы он мог воссоединиться со своими близкими, а человек, который отказался от него, мог быть привлечен к ответственности".

Примерно в 16:45 в понедельник полиция опубликовала обновленную информацию, в которой сообщалось, что они "контактировали с членами семьи младенца" и что департамент "возбудит уголовное дело, если посчитает это нужным".

Пока шло расследование, власти добавили, что все еще изучают обстоятельства, связанные с брошенным младенцем. Незадолго до 21:00 офис шерифа обнародовал еще одно сообщение, в котором говорилось о том, что они нашли родителей младенца и что обоих арестовали по обвинению в жестоком обращении с детьми.

По словам властей, после обнаружения ребенка его доставили в детскую больницу, но ни о каких травмах не сообщалось. Во время судебного заседания в пятницу судья округа Адамс Жак Лин Рассел заявил Турман, что она представляет "как физическую, так и эмоциональную опасность" для ее сына, сделав вывод, что она является "опасностью для вашего сына", как сообщает денверский филиал CBS KCNC.

Кроме того, Турман и Симс якобы поссорились из-за того, что Турман пила, когда Симс оставил ребенка на проезжей части. Турман якобы сказала копам, что позвонила отчиму, чтобы он ее подвез, вместо того, чтобы вернуться и забрать сына.

Оба подозреваемых должны предстать перед судом в понедельник, и каждый из них был освобожден под залог в размере 50 000 долларов.

Напомним, мужчина случайно уронил iPhone в ящик для пожертвований, но храм в Индии теперь его не отдает.

Фокус также писал о том, как мужчина нашел биологических братьев и сестру спустя 75 лет.