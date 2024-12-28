Батьки покинули дитину на Різдво та втекли: що сталось та як вдалось упіймати подружжя

Як йдеться у матеріалі, дитину викинули на автостраду в Денвері в одному підгузку, проте сфотографували на пам'ять.

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Подружжя з Колорадо було заарештовано на Різдво після того, як вони залишили свою новонароджену дитину посеред жвавої дороги, одягнену лише в підгузок і залишену в автокріслі. Про це пише Daily Star.

Джарвіс Сімс, 42 роки, і Крістіна Турман, 33 роки, були затримані в середу ввечері, і кожному з них було пред'явлено по одному звинуваченню в жорстокому поводженні з дітьми, згідно з повідомленням правоохоронних органів.

Офіс шерифа округу Адамс відреагував на дзвінок в 911 близько 9:30 ранку на Різдво, в якому повідомлялося про немовля без нагляду на узбіччі дороги в Денвері. Дитина була знайдена помічниками шерифа в одному підгузку.

Людина, яка зателефонувала в 911, залишилася на місці події, щоб забезпечити безпеку дитини, перш ніж повідомити поліцію.

До того, як батьки були ідентифіковані, офіс шерифа опублікував фотографії автокрісла на Facebook. На автокріслі було написано: "Тільки для демонстрації. Не призначене для продажу".

Дитяче крісло Фото: Daily Star

Перед арештом батьків дитини було поширено пресреліз, в якому говорилося: "Ми сподіваємося, що хтось впізнає автокрісло або знає щось про дитину або сім'ю, щоб він міг возз'єднатися зі своїми близькими, а людина, яка відмовилася від нього, могла бути притягнута до відповідальності".

Приблизно о 16:45 в понеділок поліція опублікувала оновлену інформацію, в якій повідомлялося, що вони "контактували з членами сім'ї немовляти" і що департамент "порушить кримінальну справу, якщо вважатиме це за потрібне".

Поки тривало розслідування, влада додала, що все ще вивчає обставини, пов'язані з покинутим немовлям. Незадовго до 21:00 офіс шерифа оприлюднив ще одне повідомлення, в якому йшлося про те, що вони знайшли батьків немовляти і що обох заарештували за звинуваченням у жорстокому поводженні з дітьми.

За словами влади, після виявлення дитини її доставили до дитячої лікарні, але про жодні травми не повідомлялося. Під час судового засідання в п'ятницю суддя округу Адамс Жак Лін Рассел заявив Турман, що вона становить "як фізичну, так і емоційну небезпеку" для її сина, зробивши висновок, що вона є "небезпекою для вашого сина", як повідомляє денверська філія CBS KCNC.

Крім того, Турман і Сімс нібито посварилися через те, що Турман пиячила, коли Сімс залишив дитину на проїжджій частині. Турман нібито сказала копам, що зателефонувала вітчиму, щоб він її підвіз, замість того, щоб повернутися і забрати сина.

Обидва підозрювані мають постати перед судом у понеділок, і кожен з них був звільнений під заставу в розмірі 50 000 доларів.

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