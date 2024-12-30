Жінці ставили лише одне питання через післяріздвяне прибирання: що цікавило людей (відео)

В коментарях жінка розповідала, що любить прибирати, однак при необхідності отримує від близьких потрібну допомогу.

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Прибирання після різдвяних та новорічних свят може бути кошмаром для багатьох. Однак Кетрін Бенсон залишає свою вітальню деякий час після Різдва в безладі, чим дивує своїх підписників. Під її відео користувачі ставлять одне й те ж питання, пише Mirror.

Відео з розкиданим по підлозі пакувальним папером та іншими речами у вітальні жінки змусило поставити користувачів в коментарях поставити одне й те ж саме питання: чому вона прибирає весь хаос. Один із користувачів запитував її, чому Кетрін Бенсон не вимагає, щоб діти прибирали за собою. Інший поцікавився, чи втомлюється жінка, прибираючи це все наодинці.

"Ні, я віддаю перевагу цьому. Якщо і коли мені потрібна допомога, то я завжди її отримую", — написала жінка.

Інший користувач пожартував про безлад у вітальні Кетрін, зазначивши що він "вдячний" за те, що під час свят побачив ще один будинок у такому ж стані, як і його власний. За його словами, добре, що "мій дім — не єдиний, який виглядає так".

Один із коментаторів зазначив, що йому не подобається різдвяний безлад. Однак, за словами Кетрін, розгардіяш — це частина свят.

"Назвіть мене божевільною, але безлад після Різдва ніколи мене не турбував. Це нагадування про різдвяний ранок, і зазвичай я залишаю до 26-го числа",

В коментарях декілька людей зізнались, що вважають прибирання безладу дуже приємною частиною процесу прибирання. Дехто зізнавався, що їм подобається розривати різдвяні коробки, інші ділились власними хитрощами післяріздвяного наведення порядку.

Нагадаємо, нещодавно жінка розповіла, які "неймовірні" подарунки отримала від чоловіка на Різдво. Після свята вона подала на розлучення.

Додамо, що подружжя з Колорадо викинуло дитину на автостраду в Денвері в одному підгузку, проте пара сфотографувала його на пам'ять. Згодом чоловіка та дружину було заарештовано.