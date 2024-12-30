Существенное влияние на финансовые дела некоторых миллиардеров имела победа Дональда Трампа на президентских выборах в США.

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Конец года – время подведения итогов, и в плане доходов и потерь – тоже. Business Insider назвал миллиардеров, которые еще больше разбогатели за последние 12 месяцев, а также имена толстосумов, потерпевших неудачу и понесших миллиардные убытки.

Богатые богатеют

В целом, расстановка супербогатых людей не изменилась. Пять самых богатых людей увеличили свои чистые активы на $на 542 млрд долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg по состоянию на rjytw ltrf,hz/

Наиболее успешным 2024 год стал для Илона Маска. Его состояние оценивается в $468 млрд, и почти половину он заработал в этом году, причем свыше $200 млрд у него появились после победы Дональда Трампа. Все – благодаря росту фондового рынка.

Главные активы Маска – акции Tesla и капитала в SpaceX. Несмотря на то, что продажи электромобилей замедлились, цена акций Tesla подскочила более чем на 70% в этом году. SpaceX, тем временем, удвоилась в стоимости за последний год и теперь стоит $350 миллиардов долларов.

Илон Маск возглавил рейтинг самых разбогатевших людей планеты Фото: Flickr

Основатель и генеральный директор Meta Марк Цукерберг разбогател на $85 млрд, и теперь его состояние – примерно $213 млрд. У него на руках – около 13% акций Meta, стоимость которых выросла более чем на 70% в этом году благодаря сильному рекламному бизнесу и дальнейшему развитию ИИ. В феврале компания объявила о своих первых дивидендах, а ее акции несколько раз достигали рекордных максимумов в этом году.

Марк Цукерберг заработал за год $85 млрд

Дженсен Хуанг, американский предприниматель тайваньского происхождения, сооснователь, президент и главный исполнительный директор компании Nvidia, стал богаче на $78 млрд, доведя свое состояние до $122 млрд. Ему принадлежит около 3,5% компании, цена акций которой выросла более чем на 175% с начала года благодаря ее доминированию в отрасли чипов ИИ.

Дженсен Хуанг Фото: NVidia

Четвертым в списке наиболее разбогатевших в этом году – миллиардер и основатель Oracle Ларри Эллисон, приумноживший свое состояние на $70 млрд. Акции компании-разработчика программного обеспечения для баз данных, составляющие наибольшую долю его чистого капитала, выросли более чем на 60% с начала года благодаря ее облачным приложениям и инфраструктуре, которые можно использовать для обучения ИИ. Кроме того, $20 млрд ему принесли более чем 1% акций Tesla, что оценивается в $20 млрд. Общее состояние Эллисона – $193 млрд.

Ларри Эллисон – основатель Oracle Фото: Getty

Замыкает пятерку самых состоятельных людей планеты Джефф Безос с $69 млрд, который остается крупнейшим акционером Amazon. У него почти 9% акций компании стоимостью $2,4 трлн. Общее состояние Безоса – $246 млрд.

Джефф Безос

Аутсайдеры года

Что касается аутсайдеров года, то их список возглавляет Бернар Арно, потерявший в 2024-м $31 млрд. Генеральный директор LVMH с состоянием в $176 млрд владеет 48% акций компании, которой принадлежат такие бренды, как Louis Vuitton и Christian Dior. Люксовые бренды в этом году столкнулись с трудностями, особенно в Китае, который пережил кризис недвижимости и высокий уровень безработицы среди молодежи.

Бернар Арно потерял за год $31 млрд Фото: News.com.au

Наследница состояния L'Oréal Франсуаза Бетанкур-Майерс стала беднее на $25 млрд, и теперь у нее "всего" $75 млрд. Причина – в Китае, где сильно упали продажи косметики, что повлекло падение акций более чем на 26% с начала года.

Франсуаза Бетанкур-Майерс – вторая самая богатая женщина в мире Фото: Getty Images

Мексиканский миллиардер Карлос Слим, состояние которого оценивается в $82 млрд, в этом году потерял $23 млрд из-за падения акций телекоммуникационного гиганта Amóvil, одного из крупнейших операторов в мире.

Карлос Слим Фото: Getty

Колин Хуан, основатель китайского маркетплейса Temu потерял $17 млрд из-за обвала акций компании на 30%. В августе Temu объявила, что в 2025 году акции продолжат дешеветь из-за падения потребительских настроений. Почти все состояние Колина Хуана в $35 млрд заключается в его доле в Pinduoduo, а ее перспективы в свете победы Дональда Трампа на президентских выборах в США пока что неясны, как и будущие тарифы, которые могут повлиять на продажи.

Колин Хуан Фото: Getty

Замыкает пятерку главных бизнес-неудачников года Франсуа Пино, основатель люксовой группы Kering, в которую входят такие бренды, как Balenciaga, Gucci и Saint Laurent. Большая часть его чистого состояния в размере $22 млрд вложена в компанию, акции которой с начала года упали более чем на 40%. В 2024-м он потерял $14 млрд.

Франсуа Пино

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