Суттєвий вплив на фінансові справи деяких мільярдерів мала перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США.

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Кінець року — час підбиття підсумків, і в плані доходів і втрат — теж. Business Insider назвав мільярдерів, які ще більше розбагатіли за останні 12 місяців, а також імена товстосумів, які зазнали невдачі та мільярдних збитків.

Багаті багатіють

Загалом розстановка супербагатих людей не змінилася. П'ять найбагатших людей збільшили свої чисті активи на $на 542 млрд доларів, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg станом на rjytw ltrf,hz/

Найуспішнішим 2024 рік став для Ілона Маска. Його статки оцінюють у $468 млрд, і майже половину він заробив цього року, причому понад $200 млрд у нього з'явилися після перемоги Дональда Трампа. Усе – завдяки зростанню фондового ринку.

Головні активи Маска — акції Tesla і капіталу в SpaceX. Попри те, що продажі електромобілів сповільнилися, ціна акцій Tesla підскочила більш ніж на 70% цього року. SpaceX, тим часом, подвоїлася у вартості за останній рік і тепер коштує $350 мільярдів доларів.

Ілон Маск очолив рейтинг найбагатших людей планети Фото: Flickr

Засновник і генеральний директор Meta Марк Цукерберг розбагатів на $85 млрд, і тепер його статки – приблизно $213 млрд. У нього на руках – майже 13% акцій Meta, вартість яких зросла більш ніж на 70% цього року завдяки сильному рекламному бізнесу і подальшому розвитку ШІ. У лютому компанія оголосила про свої перші дивіденди, а її акції кілька разів досягали рекордних максимумів цього року.

Марк Цукерберг заробив за рік $85 млрд

Дженсен Хуанг, американський підприємець тайванського походження, співзасновник, президент і головний виконавчий директор компанії Nvidia, став багатшим на $78 млрд, довівши свої статки до $122 млрд. Йому належить приблизно 3,5% компанії, ціна акцій якої зросла на понад 175% від початку року завдяки її домінуванню в галузі чипів ШІ.

Дженсен Хуанг Фото: NVidia

Четвертим у списку тих, хто найбільше розбагатів цього року, є мільярдер і засновник Oracle Ларрі Еллісон, який примножив свої статки на $70 млрд. Акції компанії-розробника програмного забезпечення для баз даних, які становлять найбільшу частку його чистого капіталу, зросли більш як на 60% від початку року завдяки її хмарним застосункам та інфраструктурі, які можна використовувати для навчання ШІ. Крім того, $20 млрд йому принесли більш ніж 1% акцій Tesla, що оцінюють у $20 млрд. Загальні статки Еллісона – $193 млрд.

Ларрі Еллісон — засновник Oracle Фото: Getty

Замикає п'ятірку найзаможніших людей планети Джефф Безос із $69 млрд, який залишається найбільшим акціонером Amazon. У нього майже 9% акцій компанії вартістю $2,4 трлн. Загальні статки Безоса – $246 млрд.

Джефф Безос

Аутсайдери року

Щодо аутсайдерів року, то їхній список очолює Бернар Арно, який втратив 2024 року $31 млрд. Генеральний директор LVMH зі статками в $176 млрд володіє 48% акцій компанії, якій належать такі бренди, як Louis Vuitton і Christian Dior. Люксові бренди цього року зіткнулися з труднощами, особливо в Китаї, який пережив кризу нерухомості та високий рівень безробіття серед молоді.

Бернар Арно втратив за рік $31 млрд Фото: News.com.au

Спадкоємиця статків L'Oréal Франсуаза Бетанкур-Майєрс стала біднішою на $25 млрд, і тепер у неї "лише" $75 млрд. Причина — у Китаї, де сильно впали продажі косметики, що призвело до падіння акцій більш ніж на 26% з початку року.

Франсуаза Бетанкур-Майєрс — друга найбагатша жінка у світі Фото: Getty Images

Мексиканський мільярдер Карлос Слім, статки якого оцінюють у $82 млрд, цього року втратив $23 млрд через падіння акцій телекомунікаційного гіганта Amóvil, одного з найбільших операторів у світі.

Карлос Слім Фото: Getty

Колін Хуан, засновник китайського маркетплейса Temu втратив $17 млрд через обвал акцій компанії на 30%. У серпні Temu оголосила, що 2025 року акції продовжать дешевшати через падіння споживчих настроїв. Майже всі статки Коліна Хуана в $35 млрд полягають у його частці в Pinduoduo, а її перспективи у світлі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США поки що незрозумілі, як і майбутні тарифи, що можуть вплинути на продажі.

Колін Хуан Фото: Getty

Замикає п'ятірку головних бізнес-невдах року Франсуа Піно, засновник люксової групи Kering, до якої входять такі бренди, як Balenciaga, Gucci і Saint Laurent. Більшу частину його чистих статків у розмірі $22 млрд вкладено в компанію, акції якої з початку року впали більш ніж на 40%. У 2024-му він втратив $14 млрд.

Франсуа Піно

Раніше Фокус писав, що найбагатший монарх світу "коштує" в 36 разів більше, ніж король Чарльз.