Крещение 2025: как щедруют на колядуют на Иордан (видео)

Обычно эти обрядовые песни отличаются от привычных. Крещение — праздник, когда вода имеет целебное значение, поэтому колядки и щедривки посвящены именно этому.

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Колядки и щедривки — это непременная часть украинских зимних праздников. Обычай щедровать более распространен на Рождество, а колядовать — на Новый Год. Однако в некоторых регионах Украины эти традиции распространены и во время празднования Крещения 6 января. Эти обрядовые песни символизируют завершение рождественского цикла и наступление нового этапа в жизни общины.Фокус рассказывает, чем отличаются обычаи щедрования и колядования во время Иордана.

Поздравления с Крещением 2025: как щедруют на Иордан

Щедривки считаются традиционными обрядовыми песнями. Они имеют особое значение, поскольку завершают цикл зимних праздников. В песнях обычно величают семью, поют о благополучии, желают хорошего урожая, чтобы рождался скот и было благополучие. Выполняют их хозяйки, хозяину, их детям и вообще всей семье.

Обычно эти песни исполняют, переодеваясь в различных персонажей, в частности, в Маланку, Козу, Медведя, Цыгана или Черта. Люди ходят из дома в дом, развлекают хозяев своими песнями и танцами.

С праздником Крещения 2025: традиции колядовать на Иордан

Колядки, исполняемые на Крещение, отличаются от рождественских своим содержанием. Они исполняются с особым подъемом, ведь считается, что в этот день вода приобретает целебные свойства, поэтому пение колядников приносит благословение в дом. Обычай колядования на Крещение сохранился во многих регионах Украины, особенно на Покутье.

Традиционно колядки на Иордан исполняются после праздничной литургии и освящения воды. Колядники — обычно молодежь или церковные братства — обходят дома соседей, распевая песни и поздравляя с Крещением.

Ранее Фокус писал, что в связи с переходом на новоюлианский календарь в Украине изменились даты празднования ряда традиционных зимних праздников. Если раньше Крещение праздновалось 19 января, то отныне дата праздника переносится на 6 января.

Следует добавить, что в этот день верующие празднуют совершение Таинства Крещения, которое Иисус Христос совершил в 30 лет на реке Иордан. В этот день вода считается священной. Она может очистить душу и тело от болезней и грехов. Именно поэтому у верующих есть традиция купаться в этот день в проруби.