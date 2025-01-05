Водохреща 2025: як щедрують на колядують на Йордан (відео)

Зазвичай ці обрядові пісні відрізняються від звичних. Водохреща — свято, коли вода має цілюще значення, тому колядки та щедрівки присвячені саме цьому.

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Колядки та щедрівки — це неодмінна частина українських зимових свят. Звичай щедрувати більш поширений на Різдво, а колядувати — на Новий Рік. Однак в деяких регіонах України ці традиції поширені й під час святкування Водохреща 6 січня. Ці обрядові пісні символізують завершення різдвяного циклу та настання нового етапу в житті громади.Фокус розповідає, чим відрізняються звичаї щедрування та колядування під час Йордана.

Привітання з Водохрещем 2025: як щедрують на Йордан

Щедрівки вважаються традиційними обрядовими піснями. Вони мають особливе значення, оскільки завершують цикл зимових свят. У піснях зазвичай величають родину, співають про добробут, бажають гарного врожаю, аби народжувалась худоба та був добробут. Виконують їх господині, господарю, їх дітям та загалом усій родині.

Зазвичай ці пісні виконують, перевдягаючись в різних персонажів, зокрема, в Маланку, Козу, Ведмідя, Цигана або ж Чорта. Люди ходять із хати в хату, розважають господарів своїми піснями, та танцями.

Зі святом Водохреща 2025: традиції колядувати на Йордан

Колядки, що виконують на Водохреща, відрізняються від різдвяних своїм змістом. Вони виконуються з особливим піднесенням, адже вважається, що в цей день вода набуває цілющих властивостей, тому спів колядників приносить благословення в дім. Звичай колядування на Водохреще зберігся в багатьох регіонах України, особливо на Покутті.

Традиційно колядки на Йордан виконуються після святкової літургії та освячення води. Колядники — зазвичай молодь або церковні братства — обходять будинки сусідів, співаючи пісень та вітаючи з Водохрещем.

Раніше Фокус писав, що у зв'язку з переходом на новоюліанський календар в Україні змінилися дати святкування низки традиційних зимових свят. Якщо раніше Водохреща святкувалось 19 січня, то відтепер дата свята переноситься на 6 січня.

Слід додати, що цього дня віряни святкують здійснення Таїнства Хрещення, яке Ісус Христос зробив у 30 років на річці Йордан. В цей день вода вважається священною. Вона може очистити душу й тіло від хвороб та гріхів. Саме тому у вірян є традиція купатись цього дня в ополонці.