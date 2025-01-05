Крещение 2025: как щедруют и колядуют на Иордан (видео)

Обычно эти обрядовые песни отличаются от привычных. Крещение — праздник, когда вода имеет целебное значение, поэтому колядки и щедривки посвящены именно этому.

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Колядки и щедривки — это непременная часть украинских зимних праздников. Обычай щедровать более распространен на Рождество, а колядовать — на Новый Год. Однако в некоторых регионах Украины эти традиции распространены и во время празднования Крещения 6 января. Эти обрядовые песни символизируют завершение рождественского цикла и наступление нового этапа в жизни общины.Фокус рассказывает, чем отличаются обычаи щедрования и колядования во время Иордана.

Поздравления с Крещением 2025: как щедруют на Иордан

Щедривки считаются традиционными обрядовыми песнями. Они имеют особое значение, поскольку завершают цикл зимних праздников. В песнях обычно величают семью, поют о благополучии, желают хорошего урожая, чтобы рождался скот и было благополучие. Выполняют их хозяйки, хозяину, их детям и вообще всей семье.

Обычно эти песни исполняют, переодеваясь в различных персонажей, в частности, в Маланку, Козу, Медведя, Цыгана или Черта. Люди ходят из дома в дом, развлекают хозяев своими песнями и танцами.

С праздником Крещения 2025: традиции колядовать на Иордан

Колядки, исполняемые на Крещение, отличаются от рождественских своим содержанием. Они исполняются с особым подъемом, ведь считается, что в этот день вода приобретает целебные свойства, поэтому пение колядников приносит благословение в дом. Обычай колядования на Крещение сохранился во многих регионах Украины, особенно на Покутье.

Традиционно колядки на Иордан исполняются после праздничной литургии и освящения воды. Колядники — обычно молодежь или церковные братства — обходят дома соседей, распевая песни и поздравляя с Крещением.

Освящение воды на Крещение: что нужно знать: что нужно знать

По словам архиепископа Житомирского и Полесского Владимира, освящение воды на Крещение осуществляется дважды — 5-го и 6-го января. Накануне праздника, 5 января освящается вечерняя вода.

"В Надвечерье Богоявления раньше совершалось крещение тех людей, которые должны были принять христианство. Чтобы они уже в сам праздник имели право прийти в храм, исповедаться, причаститься святых даров. Поэтому и освящают воду 5 января. Ну и освящение воды проходит в сам праздник Крещения, 6 января — в воспоминание о событии Крещения Иисуса Христа в реке Иордан", — рассказал архиепископ.

По мнению духовника Украинского католического университета отца Игоря Пецюха, эта традиция — это осознание того, что вход Бога в мир преображает его. Вода не становится волшебной после этого, однако имеет благодатные свойства для тех, кто ее с верой принимает.

Как правильно осуществляется освящение воды на Крещение Господне на Крещение

Для этого стоит взять емкости, набрать туда воду и принести на праздничную службу. Также можно набрать воду из освященного водоема, однако лучше ее не пить.

Как хранить освященную воду

Освященную воду нужно держать дома в чистой стеклянной емкости с крышкой вблизи икон и не стоит прятать ее в холодильник. Лучше не держать ее долго дома и не использовать в быту.

Ранее Фокус писал, что в связи с переходом на новоюлианский календарь в Украине изменились даты празднования ряда традиционных зимних праздников. Если раньше Крещение праздновалось 19 января, то отныне дата праздника переносится на 6 января.

Следует добавить, что в этот день верующие празднуют совершение Таинства Крещения, которое Иисус Христос совершил в 30 лет на реке Иордан. В этот день вода считается священной. Она может очистить душу и тело от болезней и грехов. Именно поэтому у верующих есть традиция купаться в этот день в проруби.