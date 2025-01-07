Кейт Бланшетт и Ариана Гранде: лучшие образы "Золотого глобуса" 2025, по мнению стилиста

На 82-й церемонии вручения премии "Золотой глобус", которая состоялась 5 января 2025 года в Лос-Анджелесе, красная дорожка поразила стильными и нестандартными образами. Персональный стилист Яна Ткаченко поделилась своими впечатлениями от нарядов, сочетающих ретро-шик и современные тенденции.

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Персональный стилист Яна Ткаченко поделилась впечатлениями от невероятной красной дорожки на 82-й церемонии вручения премии "Золотой глобус", которая состоялась 5 января 2025 года в Лос-Анджелесе. По ее мнению, на мероприятии были замечены несколько впечатляющих образов, которые не могли не привлечь внимание модных экспертов. Подробнее она рассказала специально для Фокуса.

Арианы Гранде Фото: Getty Images

По словам Яны Ткаченко, одним из самых впечатляющих был образ певицы Арианы Гранде, которая появилась на красной дорожке в платье от Givenchy, созданном самим кутюрье в 1966 году. Стилист объяснила, что этот винтажный наряд сочетал классический стиль с современным подходом, демонстрируя, как можно сохранять актуальность и стиль с помощью ретро элементов.

Айо Эдебири Фото: Getty Images

Не менее ярким был, по словам эксперта, вид Айо Эдебири, которая выбрала для церемонии костюм от Loewe. Этот образ, как объяснила Яна Ткаченко, стал своеобразной данью уважения легендарному образу Джулии Робертс на "Золотом глобусе" в 1990 году, когда актриса стала символом элегантности и уверенности.

Кейт Бланшетт Фото: Getty Images

Элизабет Стюарт, стилист Кейт Бланшетт, рассказала, что для красной дорожки "Золотого глобуса-2025" было выбрано платье, которое актриса уже носила на Каннском кинофестивале несколько месяцев назад. Как рассказала Яна Ткачено, золотой наряд от Louis Vuitton, созданный Николя Жескьером, был немного изменен для этого мероприятия, с дополнительным декором в зоне декольте, что принесло еще больше элегантности и роскошности в образ. Стилист добавила, что такое переосмысление наряда стало отличным примером ответственного потребления моды, что вызвало восторг среди поклонников актрисы.

Напомним, ранее мы писали, что Шэрон Стоун покорила красную дорожку "Золотого глобуса-2025" эффектным образом.

Кроме этого, Фокус писал, о разборе образов Анджелины Джоли, Зендаи и Кейт Бланшетт от стилиста.