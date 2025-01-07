Кейт Бланшетт та Аріана Гранде: найкращі образи "Золотого глобуса" 2025, на думку стиліста

На 82-й церемонії вручення премії "Золотий глобус", яка відбулася 5 січня 2025 року в Лос-Анджелесі, червона доріжка вразила стильними і нестандартними образами. Персональна стилістка Яна Ткаченко поділилася своїми враженнями від елегантних нарядів, що поєднували ретро-шик і сучасні тенденції.

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Персональна стилістка Яна Ткаченко поділилася враженнями від неймовірної червоної доріжки на 82-й церемонії вручення премії "Золотий глобус", яка відбулася 5 січня 2025 року в Лос-Анджелесі. На її думку, на заході були помічені кілька вражаючих образів, які не могли не привернути увагу модних експертів. Детальніше вона розповіла спеціально для Фокусу.

Аріани Гранде Фото: Getty Images

За словами Яни Ткаченко, одним з найбільш вражаючих був образ співачки Аріани Гранде, яка з’явилася на червоній доріжці у сукні від Givenchy, створеній самим кутюр’є у 1966 році. Стилістка пояснила, що цей вінтажний наряд поєднував класичний стиль з сучасним підходом, демонструючи, як можна зберігати актуальність і стиль за допомогою ретро елементів.

Айо Едебірі Фото: Getty Images

Не менш яскравим був, за словами експертки, був вигляд Айо Едебірі, яка обрала для церемонії костюм від Loewe. Цей образ, як пояснила Яна Ткаченко, став своєрідною віддачею шани легендарному образу Джулії Робертс на "Золотому глобусі" 1990 року, коли акторка стала символом елегантності і впевненості.

Кейт Бланшетт Фото: Getty Images

Елізабет Стюарт, стилістка Кейт Бланшетт, розповіла, що для червоної доріжки "Золотого глобусу-2025" була обрана сукня, яку акторка вже носила на Каннському кінофестивалі кілька місяців тому. Як розповіла Яна Ткачено, золотий наряд від Louis Vuitton, створений Ніколя Жескьєром, був трохи змінений для цього заходу, з додатковим декором в зоні декольте, що принесло ще більше елегантності та розкішності в образ. Стилістка додала, що таке переосмислення вбрання стало чудовим прикладом відповідального споживання моди, що викликало захват серед шанувальників акторки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Шерон Стоун підкорила червону доріжку "Золотого глобуса-2025" ефектним образом.

Крім цього, Фокус писав, про розбір образів Анджеліни Джолі, Зендаї та Кейт Бланшетт від стиліста.