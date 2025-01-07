82-га церемонія вручення премії "Золотий глобус": розкіш, елегантність і нові тренди на червоній доріжці

82-га церемонія вручення премії "Золотий глобус" у Лос-Анджелесі продемонструвала нові модні тенденції на червоній доріжці. Цього року зірки Голлівуду вдало поєднали класичний гламур з сучасними експериментами, вибираючи мінімалістичні сукні та ошатні костюми з декоративними елементами.

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У Лос-Анджелесі відбулася знакова подія для всіх поціновувачів кіно та моди – 82-га церемонія вручення премії "Золотий глобус". Зірки Голлівуду ретельно готувалися до цього важливого вечора, і червона доріжка знову стала місцем, де розкрилися найкращі модні тенденції. Цього року лейтмотивом червоної доріжки стало золото, що стало основою багатьох розкішних образів. Вечірні сукні, сяюче взуття, масивні прикраси – це класичні елементи стилю "гламур", який народився на голлівудських червоних доріжках і залишається незмінним у своїй витонченості. Персональна стилістка Альона Чорновол спеціально для Фокусу зробила огляд найяскравіших образів цього вечора.

Як зазначила Альона Чорново, особливість цьогорічного "Золотого глобуса" – це поєднання мінімалізму з яскравими акцентами. За словами стилістки, вбрання на червоній доріжці були лаконічними, з акцентом на елегантність і простоту, в той час як чоловіки вибирали ошатні костюми, додаючи до них декоративні елементи, принти та яскраві кольори.

"Зірки Голлівуду ретельно готувалися до появи на кінофестивалі. Цьогорічний Золотий глобус порадував око засиллям мінімалістичних, лаконічних жіночих вбрань, а чоловіки на противагу обирали ошатні костюми з декоративними елементами, принтами або в яскравих кольорах", — заявила експертка.

Детальний розбір зіркових образів від стилістки Альони Чорновол

Зендая Фото: Getty Images

Зендая, як завжди, зачарувала вибором сукні від Louis Vuitton, яка олицетворювала класичний голлівудський гламур. Туфлі в тон вбрання та теплий відтінок волосся робили образ сонячним та витягували силует.

Колман Домінго Фото: Getty Images

Колман Домінго обрав нетиповий образ від Valentino, поєднавши класичний смокінг із сорочкою в горох, бантом на шиї та перснями, що гармонійно доповнювали брошку-перо на лацкані піджака.

Майкі Медісон Фото: Getty Images

Яскравим акцентом на вечірці стала сукня Майкі Медісон від Bottega Veneta, яка була прикрашена великими золотими лелітками, що нагадували риб’ячі лусочки. Така морська естетика, ймовірно, стане популярною цього року, а силуети "русалонька" з аплікаціями на морську тематику будуть у тренді.

Айо Едебірі Фото: Getty Images

Не менше враження справила Айо Едебірі, яка прибула у костюмі чоловічого крою від Loewe, доповнивши образ фантазійною краваткою з металізованого пера.

Едріан Броуді Фото: Getty Images

Едріан Броуді вибрав класичний смокінг-трійку від Thom Browne, прикрашену великою брошкою/

Ніколь Кідман Фото: Getty Images

Ніколь Кідман у сукні з відкритою спиною від Balenciaga. Зверніть увагу, як не лише прикраси, а й зачіска грає на завершеність образу

Аня Тейлор-Джой Фото: Getty Images

Аня Тейлор-Джой обрала пудрову шовкову сукню-комбінацію з архіву Dior, доповнивши її шаликом з бахромою та масивною прикрасою на шиї/

Анджеліна Джолі Фото: Getty Images

Анджеліна Джолі стала справжньою зіркою вечора, надівши сріблясту сукню-сітку, обшиту металевими ланцюгами та кристалами від McQueen. Вбрання в русі виглядало надзвичайно динамічно і грайливо.

Кері Рассел Фото: Getty Images

Серед інших зірок, що продемонстрували свої стильні вибори, були Кері Рассел у сукні від Stephane Rolland couture.

Кейт Бланшетт Фото: Getty Images

Кейт Бланшетт в Louis Vuitton. Сукня прикрашена кришталевим оздобленням в портретній зоні, що не лише робить її більш ошатною, а й "підсвічує" обличчя/

Едді Редмейн Фото: Getty Images

Також Едді Редмейн у картатому костюмі від Valentino, який сміливо вирізнявся серед інших акторів у чорних смокінгах.

Лі Чон Дже Фото: Getty Images

Лі Чон Дже одягнув чорний двобортний смокінг Gucci. Родзинки тотал чорному образу додає поєднання зі шкіряними черевиками Horsebit

Зої Кравіц Фото: Getty Images

Зої Кравіц обрала лаконічну чорно-білу сукню від Saint Laurent, а Ендрю Скотт приголомшив бірюзовим костюмом від Vivienne Westwood, доповнивши його перлинною прикрасою на руці.

Кара Делевінь Фото: Getty Images

Кара Делевінь у сукні від Gucci, вишитій блакитними блискітками, що створюють "мокрий" ефект та додають образу спокусливості.

Ендрю Скотт Фото: Getty Images

Ендрю Скотт у яскравому бірюзовому костюмі та сорочці і краватці в тон від Vivienne Westwood. Прикраса з перлин на руці підтримує естетику образу

Анна Савай Фото: Getty Images

На фоні цього різноманіття образів, Анна Савай вибрала шкіряний топ-бюстьє з акцентною талією та шовкову спідницю від Dior, яка завдяки різним фактурам виглядала більш цікавим і стильним.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Шерон Стоун підкорила червону доріжку "Золотого глобуса-2025" ефектним образом.

Крім цього, Фокус писав, що 62-річна Демі Мур затьмарила гостей на червоній доріжці "Золотого глобуса 2025".