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Стиль жизни

82-я церемония вручения премии "Золотой глобус": роскошь, элегантность и новые тренды на красной дорожке

Золотой глобус 2025, красная дорожка 2025, модные тенденции Золотого глобуса, звезды Голливуда
Фото: коллаж Фокус | 82-я церемония вручения премии "Золотой глобус"

82-я церемония вручения премии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе продемонстрировала новые модные тенденции на красной дорожке. В этом году звезды Голливуда удачно соединили классический гламур с современными экспериментами, выбирая минималистичные платья и нарядные костюмы с декоративными элементами.

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В Лос-Анджелесе состоялось знаковое событие для всех ценителей кино и моды — 82-я церемония вручения премии "Золотой глобус". Звезды Голливуда тщательно готовились к этому важному вечеру, и красная дорожка снова стала местом, где раскрылись лучшие модные тенденции. В этом году лейтмотивом красной дорожки стало золото, что стало основой многих роскошных образов. Вечерние платья, сияющая обувь, массивные украшения — это классические элементы стиля "гламур", который родился на голливудских красных дорожках и остается неизменным в своем изяществе. Персональный стилист Алена Черновол специально для Фокуса сделала обзор самых ярких образов этого вечера.

Как отметила Алена Черново, особенность нынешнего "Золотого глобуса" — это сочетание минимализма с яркими акцентами. По словам стилиста, наряды на красной дорожке были лаконичными, с акцентом на элегантность и простоту, в то время как мужчины выбирали нарядные костюмы, добавляя к ним декоративные элементы, принты и яркие цвета.

"Звезды Голливуда тщательно готовились к появлению на кинофестивале. Нынешний Золотой глобус порадовал глаз засильем минималистичных, лаконичных женских нарядов, а мужчины в противовес выбирали нарядные костюмы с декоративными элементами, принтами или в ярких цветах", — заявила эксперт.

Детальный разбор звездных образов от стилиста Алены Черновол

Зендая Золотой глобус 2025, красная дорожка 2025, модные тенденции Золотого глобуса, звезды Голливуда Fullscreen
Зендая
Фото: Getty Images

Зендая, как всегда, очаровала выбором платья от Louis Vuitton, которое олицетворяло классический голливудский гламур. Туфли в тон наряда и теплый оттенок волос делали образ солнечным и вытягивали силуэт.

Колман Доминго Золотой глобус 2025, красная дорожка 2025, модные тенденции Золотого глобуса, звезды Голливуда Fullscreen
Колман Доминго
Фото: Getty Images

Колман Доминго выбрал нетипичный образ от Valentino, соединив классический смокинг с рубашкой в горох, бантом на шее и кольцами, которые гармонично дополняли брошь-перо на лацкане пиджака.

Майки Мэдисон Золотой глобус 2025, красная дорожка 2025, модные тенденции Золотого глобуса, звезды Голливуда Fullscreen
Майки Мэдисон
Фото: Getty Images

Ярким акцентом на вечеринке стало платье Майки Мэдисон от Bottega Veneta, которое было украшено крупными золотыми пайетками, напоминающими рыбьи чешуйки. Такая морская эстетика, вероятно, станет популярной в этом году, а силуэты "русалочка" с аппликациями на морскую тематику будут в тренде.

Айо Эдебири Золотой глобус 2025, красная дорожка 2025, модные тенденции Золотого глобуса, звезды Голливуда Fullscreen
Айо Эдебири
Фото: Getty Images

Не меньшее впечатление произвела Айо Эдебири, которая прибыла в костюме мужского кроя от Loewe, дополнив образ фантазийным галстуком из металлизированного пера.

Эдриан Броуди Золотой глобус 2025, красная дорожка 2025, модные тенденции Золотого глобуса, звезды Голливуда Fullscreen
Эдриан Броуди
Фото: Getty Images

Эдриан Броуди выбрал классический смокинг-тройку от Thom Browne, украшенную крупной брошью/

Николь Кидман Золотой глобус 2025, красная дорожка 2025, модные тенденции Золотого глобуса, звезды Голливуда Fullscreen
Николь Кидман
Фото: Getty Images

Николь Кидман в платье с открытой спиной от Balenciaga. Обратите внимание, как не только украшения, но и прическа играет на завершенность образа

Аня Тейлор-Джой Золотой глобус 2025, красная дорожка 2025, модные тенденции Золотого глобуса, звезды Голливуда Fullscreen
Аня Тейлор-Джой
Фото: Getty Images

Аня Тейлор-Джой выбрала пудровое шелковое платье-комбинацию из архива Dior, дополнив его шарфиком с бахромой и массивным украшением на шее/

Анджелина Джоли Золотой глобус 2025, красная дорожка 2025, модные тенденции Золотого глобуса, звезды Голливуда Fullscreen
Анджелина Джоли
Фото: Getty Images

Анджелина Джоли стала настоящей звездой вечера, надев серебристое платье-сетку, обшитое металлическими цепями и кристаллами от McQueen. Наряд в движении выглядел чрезвычайно динамично и игриво.

Кэри Рассел Золотой глобус 2025, красная дорожка 2025, модные тенденции Золотого глобуса, звезды Голливуда Fullscreen
Кэри Рассел
Фото: Getty Images

Среди других звезд, продемонстрировавших свои стильные выборы, были Кэри Рассел в платье от Stephane Rolland couture.

Кейт Бланшетт Золотой глобус 2025, красная дорожка 2025, модные тенденции Золотого глобуса, звезды Голливуда Fullscreen
Кейт Бланшетт
Фото: Getty Images

Кейт Бланшетт в Louis Vuitton. Платье украшено хрустальной отделкой в портретной зоне, что не только делает его более нарядным, но и "подсвечивает" лицо/

Эдди Редмэйн Золотой глобус 2025, красная дорожка 2025, модные тенденции Золотого глобуса, звезды Голливуда Fullscreen
Эдди Редмэйн
Фото: Getty Images

Также Эдди Редмэйн в клетчатом костюме от Valentino, который смело выделялся среди других актеров в черных смокингах.

Ли Чон Дже Золотой глобус 2025, красная дорожка 2025, модные тенденции Золотого глобуса, звезды Голливуда Fullscreen
Ли Чон Дже
Фото: Getty Images

Ли Чон Дже надел черный двубортный смокинг Gucci. Изюминки тотал черному образу добавляет сочетание с кожаными ботинками Horsebit

Зои Кравиц Золотой глобус 2025, красная дорожка 2025, модные тенденции Золотого глобуса, звезды Голливуда Fullscreen
Зои Кравиц
Фото: Getty Images

Зои Кравиц выбрала лаконичное черно-белое платье от Saint Laurent, а Эндрю Скотт ошеломил бирюзовым костюмом от Vivienne Westwood, дополнив его жемчужным украшением на руке.

Кара Делевинь Золотой глобус 2025, красная дорожка 2025, модные тенденции Золотого глобуса, звезды Голливуда Fullscreen
Кара Делевинь
Фото: Getty Images

Кара Делевинь в платье от Gucci, вышитом голубыми блестками, которые создают "мокрый" эффект и добавляют образу соблазнительности.

Эндрю Скотт Золотой глобус 2025, красная дорожка 2025, модные тенденции Золотого глобуса, звезды Голливуда Fullscreen
Эндрю Скотт
Фото: Getty Images

Эндрю Скотт в ярком бирюзовом костюме и рубашке и галстуке в тон от Vivienne Westwood. Украшение из жемчужин на руке поддерживает эстетику образа

Анна Савай Золотой глобус 2025, красная дорожка 2025, модные тенденции Золотого глобуса, звезды ГолливудаЗолотой глобус 2025, красная дорожка 2025, модные тенденции Золотого глобуса, звезды Голливуда, красная дорожка 2025, модные тенденции Золотого глобуса, звезды Голливуда Fullscreen
Анна Савай
Фото: Getty Images

На фоне этого многообразия образов, Анна Савай выбрала кожаный топ-бюстье с акцентной талией и шелковую юбку от Dior, которая благодаря разным фактурам выглядела более интересной и стильной.

Напомним, ранее мы писали, что Шэрон Стоун покорила красную дорожку "Золотого глобуса-2025" эффектным образом.

Кроме этого, Фокус писал, что 62-летняя Деми Мур затмила гостей на красной дорожке "Золотого глобуса 2025".