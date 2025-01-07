82-я церемония вручения премии "Золотой глобус": роскошь, элегантность и новые тренды на красной дорожке

82-я церемония вручения премии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе продемонстрировала новые модные тенденции на красной дорожке. В этом году звезды Голливуда удачно соединили классический гламур с современными экспериментами, выбирая минималистичные платья и нарядные костюмы с декоративными элементами.

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В Лос-Анджелесе состоялось знаковое событие для всех ценителей кино и моды — 82-я церемония вручения премии "Золотой глобус". Звезды Голливуда тщательно готовились к этому важному вечеру, и красная дорожка снова стала местом, где раскрылись лучшие модные тенденции. В этом году лейтмотивом красной дорожки стало золото, что стало основой многих роскошных образов. Вечерние платья, сияющая обувь, массивные украшения — это классические элементы стиля "гламур", который родился на голливудских красных дорожках и остается неизменным в своем изяществе. Персональный стилист Алена Черновол специально для Фокуса сделала обзор самых ярких образов этого вечера.

Как отметила Алена Черново, особенность нынешнего "Золотого глобуса" — это сочетание минимализма с яркими акцентами. По словам стилиста, наряды на красной дорожке были лаконичными, с акцентом на элегантность и простоту, в то время как мужчины выбирали нарядные костюмы, добавляя к ним декоративные элементы, принты и яркие цвета.

"Звезды Голливуда тщательно готовились к появлению на кинофестивале. Нынешний Золотой глобус порадовал глаз засильем минималистичных, лаконичных женских нарядов, а мужчины в противовес выбирали нарядные костюмы с декоративными элементами, принтами или в ярких цветах", — заявила эксперт.

Детальный разбор звездных образов от стилиста Алены Черновол

Зендая Фото: Getty Images

Зендая, как всегда, очаровала выбором платья от Louis Vuitton, которое олицетворяло классический голливудский гламур. Туфли в тон наряда и теплый оттенок волос делали образ солнечным и вытягивали силуэт.

Колман Доминго Фото: Getty Images

Колман Доминго выбрал нетипичный образ от Valentino, соединив классический смокинг с рубашкой в горох, бантом на шее и кольцами, которые гармонично дополняли брошь-перо на лацкане пиджака.

Майки Мэдисон Фото: Getty Images

Ярким акцентом на вечеринке стало платье Майки Мэдисон от Bottega Veneta, которое было украшено крупными золотыми пайетками, напоминающими рыбьи чешуйки. Такая морская эстетика, вероятно, станет популярной в этом году, а силуэты "русалочка" с аппликациями на морскую тематику будут в тренде.

Айо Эдебири Фото: Getty Images

Не меньшее впечатление произвела Айо Эдебири, которая прибыла в костюме мужского кроя от Loewe, дополнив образ фантазийным галстуком из металлизированного пера.

Эдриан Броуди Фото: Getty Images

Эдриан Броуди выбрал классический смокинг-тройку от Thom Browne, украшенную крупной брошью/

Николь Кидман Фото: Getty Images

Николь Кидман в платье с открытой спиной от Balenciaga. Обратите внимание, как не только украшения, но и прическа играет на завершенность образа

Аня Тейлор-Джой Фото: Getty Images

Аня Тейлор-Джой выбрала пудровое шелковое платье-комбинацию из архива Dior, дополнив его шарфиком с бахромой и массивным украшением на шее/

Анджелина Джоли Фото: Getty Images

Анджелина Джоли стала настоящей звездой вечера, надев серебристое платье-сетку, обшитое металлическими цепями и кристаллами от McQueen. Наряд в движении выглядел чрезвычайно динамично и игриво.

Кэри Рассел Фото: Getty Images

Среди других звезд, продемонстрировавших свои стильные выборы, были Кэри Рассел в платье от Stephane Rolland couture.

Кейт Бланшетт Фото: Getty Images

Кейт Бланшетт в Louis Vuitton. Платье украшено хрустальной отделкой в портретной зоне, что не только делает его более нарядным, но и "подсвечивает" лицо/

Эдди Редмэйн Фото: Getty Images

Также Эдди Редмэйн в клетчатом костюме от Valentino, который смело выделялся среди других актеров в черных смокингах.

Ли Чон Дже Фото: Getty Images

Ли Чон Дже надел черный двубортный смокинг Gucci. Изюминки тотал черному образу добавляет сочетание с кожаными ботинками Horsebit

Зои Кравиц Фото: Getty Images

Зои Кравиц выбрала лаконичное черно-белое платье от Saint Laurent, а Эндрю Скотт ошеломил бирюзовым костюмом от Vivienne Westwood, дополнив его жемчужным украшением на руке.

Кара Делевинь Фото: Getty Images

Кара Делевинь в платье от Gucci, вышитом голубыми блестками, которые создают "мокрый" эффект и добавляют образу соблазнительности.

Эндрю Скотт Фото: Getty Images

Эндрю Скотт в ярком бирюзовом костюме и рубашке и галстуке в тон от Vivienne Westwood. Украшение из жемчужин на руке поддерживает эстетику образа

Анна Савай Фото: Getty Images

На фоне этого многообразия образов, Анна Савай выбрала кожаный топ-бюстье с акцентной талией и шелковую юбку от Dior, которая благодаря разным фактурам выглядела более интересной и стильной.

Напомним, ранее мы писали, что Шэрон Стоун покорила красную дорожку "Золотого глобуса-2025" эффектным образом.

Кроме этого, Фокус писал, что 62-летняя Деми Мур затмила гостей на красной дорожке "Золотого глобуса 2025".